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मरवाही वनमंडल में विचरण कर रहे हाथियों की संख्या बढ़ी, 53 से 62 हुए हाथी, DFO ने की पुष्टि

मरवाही वनमंडल में विचरण कर रहे हाथियों की संख्या बढ़ी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वनमंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में हाथियों के बड़े दल की लगातार मौजूदगी बनी हुई है. करीब 10 दिन पहले 53 हाथियों का दल कोरबा जिले के पसान परिक्षेत्र से मरवाही वनमंडल पहुंचा था. इसके बाद वन विभाग ने ड्रोन की मदद से हाथियों की गिनती कराई, जिसमें दल की संख्या बढ़कर 62 सामने आई है.

मरवाही वनमंडल में विचरण कर रहे हाथियों की संख्या बढ़ी (Chhattisgarh Forest Department) 2 अलग-अलग समूहों में बंटा हाथियों का दल जानकारी के अनुसार, मरवाही वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा हाथियों का दल वर्तमान में दो अलग-अलग समूहों में बंट गया है. पहला समूह कक्ष क्रमांक 33 नाका परिसर में मौजूद है, जबकि दूसरा समूह जुनवानी डेम के पास विचरण कर रहा है.