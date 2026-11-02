मरवाही वनमंडल में विचरण कर रहे हाथियों की संख्या बढ़ी, 53 से 62 हुए हाथी, DFO ने की पुष्टि
हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद वन विभाग की टीम गतिविधियों और विचरण क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 2:47 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वनमंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में हाथियों के बड़े दल की लगातार मौजूदगी बनी हुई है. करीब 10 दिन पहले 53 हाथियों का दल कोरबा जिले के पसान परिक्षेत्र से मरवाही वनमंडल पहुंचा था. इसके बाद वन विभाग ने ड्रोन की मदद से हाथियों की गिनती कराई, जिसमें दल की संख्या बढ़कर 62 सामने आई है.
2 अलग-अलग समूहों में बंटा हाथियों का दल
जानकारी के अनुसार, मरवाही वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा हाथियों का दल वर्तमान में दो अलग-अलग समूहों में बंट गया है. पहला समूह कक्ष क्रमांक 33 नाका परिसर में मौजूद है, जबकि दूसरा समूह जुनवानी डेम के पास विचरण कर रहा है.
वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी
दोनों समूहों की अलग-अलग लोकेशन होने के कारण वन विभाग की ओर से उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है. ड्रोन के माध्यम से हाथियों की संख्या और उनकी मौजूदगी वाले स्थानों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचाव किया जा सके.
ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत
हाथियों बढ़ी संख्या और लगातार विचरण को देखते हुए वन विभाग ने गांवों के ग्रामीणों के लिए सतर्कता बरतने की अपील की है. हाथियों के नजदीक जाने, उन्हें देखने के लिए भीड़ लगाने या उनके रास्ते में बाधा डालने से खतरा बढ़ सकता है. विशेषकर सुबह और शाम के समय ग्रामीणों को जंगल और हाथियों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचना चाहिए.
फिलहाल हाथियों का दल आगे किस दिशा में विचरण करेगा, इस पर वन विभाग की नजर बनी हुई है.