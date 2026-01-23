ETV Bharat / state

रहवासी इलाके में पहुंचा हाथी, फसलों को रौंदा, वन विभाग ने की सतर्क रहने की अपील

पंडरिया वन परिक्षेत्र के दो गांवों के ग्रामीण, फसल का नुकसान होने से परेशान हैं.

ELEPHANT KAWARDHA
कवर्धा हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 23, 2026 at 1:37 PM IST

|

Updated : January 23, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम: पंडरिया वन परिक्षेत्र (पश्चिम) के पाढ़ी और गांगापुर गांव के आसपास दो दिनों से जंगली हाथी के विचरण से दहशत का माहौल है. लगभग 10 वर्ष का यह नर हाथी अपने झुंड से भटककर वन क्षेत्र से निकलकर रहवासी इलाकों तक पहुंच गया है.

गन्ना फसल को नुकसान पहुंचा रहा हाथी

दरअसल इस क्षेत्र में गन्ना की फसल बड़ी मात्रा में लगी हुई है. यह हाथी का पसंदीदा भोजन है. यही वजह है कि हाथी लगातार खेतों के आसपास मंडरा रहा है और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है.

कबीरधाम हाथी का उत्पात (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीण परेशान

खेतों में गन्ने की फसल रौंदे जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है. कुछ ग्रामीण हाथी को खेतों से भगाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं बच्चों और युवाओं में इसे देखने की उत्सुकता भी बनी हुई है.

वन विभाग अलर्ट

वन विभाग ने लोगों को हाथी के नजदीक न जाने की सख्त हिदायत दी है, क्योंकि डरा या उत्तेजित हाथी किसी भी समय हमला कर सकता है.

झुंड से भटका हाथी

वन विभाग के मुताबिक 5 से 6 हाथियों का एक झुंड अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बाहर निकला था, लेकिन एक हाथी रास्ता भटककर कवर्धा जिले की ओर आ गया. यह हाथी फिलहाल डरा हुआ बताया जा रहा है और पिछले दो से तीन दिनों से गांगापुर और पाढ़ी गांव के आसपास घूम रहा था लेकिन गुरुवार रात हाथी, तरेगांव वन परिक्षेत्र की ओर चला गया है.

हाथी की तलाश में जुटा वन विभाग

वन अमला हाथी की लोकेशन तलाश रहा है. फिलहाल हाथी के पैर के निशान तरेगांव की ओर दिखा रहे हैं, लेकिन हाथी कहां है, इसका फिलहाल पता नहीं चला है.

क्या कहते हैं वन मंडल अधिकारी

वन मंडल अधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि हाथी की लगातार निगरानी की जा रही है. वन विभाग की टीमें मौके पर तैनात हैं और गांव-गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि हाथी से दूरी बनाए रखें, समूह में न जाएं और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

8 लाख कर्मचारी अधिकारी, 9 बैंक यूनियन की हड़ताल, सप्ताह में पांच दिवस बैंकिंग प्रणाली लागू करने की मांग
लाइवलीहुड कौशल विकास मिशन की योजनाओं में धांधली का आरोप, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हल्लाबोल
रैली में स्कूली बच्चों ने लगाया था हसदेव बचाओ का नारा, प्रधानपाठक समेत शिक्षकों पर कार्रवाई, कांग्रेस ने कहा दबाव की राजनीति
Last Updated : January 23, 2026 at 1:51 PM IST

TAGGED:

ELEPHANT KAWARDHA
कवर्धा हाथी
KABIRDHAM FOREST DEPARTMENT
पंडरिया वन परिक्षेत्र में हाथी
​​KABIRDHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.