छत्तीसगढ़ के गेस्ट हाउस में हाथियों की धमा चौकड़ी, कूदते फांदते आए नजर, अलर्ट पर वन विभाग
वन विभाग की टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर रख रही है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2026 at 5:55 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वन मंडल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार घूम रहे दो हाथियों की मौजूदगी अब ग्रामीणों के साथ-साथ वन विभाग के लिए भी चुनौती बनती जा रही है. शुक्रवार को दोनों हाथियों का दल गुल्लीदांड गांव के जंगल से निकलकर माड़ाकोट पहाड़ की ओर पहुंचा. इसके बाद हाथी मरवाही के रिहायशी इलाके से होते हुए वन विश्राम गृह मरवाही के परिसर तक पहुंच गए.
वन विभाग की टीम अलर्ट
वन विश्राम गृह परिसर में दोनों हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला सक्रिय हो गया. हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. वन विभाग द्वारा आसपास के लोगों को सतर्क करते हुए हाथियों के नजदीक नहीं जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है.
हाथियों ने वन विश्राम गृह परिसर में पहुंचने के बाद पेड़-पौधों को भी नुकसान पहुंचाया है. हाथियों के रिहायशी क्षेत्र में प्रवेश करने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है. वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहकर हाथियों की निगरानी कर रही है और उनकी गतिविधियों के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है- ग्रामीण
वन विभाग की अपील
वर्तमान में दोनों हाथियों का लोकेशन वन विश्राम गृह मरवाही परिसर बताया जा रहा है. वन अमला लोगों को हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए लगातार सचेत कर रहा है.
⦁ हाथियों को देखने या उनका वीडियो बनाने के लिए भीड़ न लगाएं.
⦁ किसी भी स्थिति में हाथियों के करीब जाने या उन्हें उकसाने का प्रयास न करें.