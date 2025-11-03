ETV Bharat / state

हाथियों ने की किसानों की फसल चौपट, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप

रात में आया हाथियों झुंड : ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय हाथियों के झुंड के गांवों और खेतों के पास पहुंच जाने से लोग डर और दहशत में जी रहे हैं. खेतों में पककर तैयार हुई धान की फसल हाथियों के निशाने पर हैं. इसके अलावा उड़द, सरसों और सब्जियों की बाड़ियां भी हाथियों ने बर्बाद कर दी हैं.

गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही वन मंडल में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक बना हुआ है.एमसीबी जिले से आए 10 हाथियों का दल पिछले तीन दिनों से मरवाही वन परिक्षेत्र में उत्पात मचा रहा है. खेतों में खड़ी फसलों को रौंदने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. हाथियों का ये दल फिलहाल ढपनीपानी, श्रृंगारबहरा और भाटाटिकरा इलाके में मौजूद हैं.

हाथियों के झुंड की गतिविधियों की जानकारी वन विभाग की ओर से समय पर नहीं दी जाती. न तो मुनादी की जा रही है और न ही चेतावनी. अचानक हाथियों के गांवों के पास पहुंच जाने से ग्रामीणों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है. बार-बार सूचना देने के बावजूद विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचते - सोबत सिंह, किसान

जनप्रतिनिधियों ने भी जताया आक्रोश हाथियों के बढ़ते उत्पात को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी वन विभाग के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है.

विभाग न तो फसल नुकसान का सही सर्वे कर रहा है और न ही मुआवजे की प्रक्रिया में तेजी दिखा रहा है- सावन सिंह टेकाम, जनपद सदस्य

जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे.वहीं वन विभाग का कहना है कि मरवाही वन विभाग लगातार मुनादी कर रहा है.

जहां-जहां फसलें नष्ट हुई हैं, वहां नुकसान का प्रकरण तैयार किया जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए- रमेश खेलवार, वन परिक्षेत्र अधिकारी

इस दौरान हाथियों के समूह का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक हाथी गांव के तालाब में नहाते हुए नजर आ रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आपको बता दें कि मरवाही वन मंडल में हर साल धान फसल पकने के बाद हाथियों की आमद होती है, लेकिन इस बार वन विभाग की सतर्कता में कमी के कारण नुकसान अधिक हुआ है. हाथियों के के कारण न सिर्फ किसानों की फसल बर्बाद हो रही हैं, बल्कि ग्रामीणों के बीच भय का माहौल भी है. ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग को जल्द ठोस कदम उठाकर मुआवजा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हाथियों के उत्पात से राहत मिल सके।



