कतर्नियाघाट में दिखा जंगली हाथियों का खौफ; हाईटेंशन लाइन तोड़ी, धान की कई बीघा फसलों को रौंदा
रेंजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग और गजमित्रों की टीम को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:10 PM IST
बहराइच : कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज के बनकटी गांव में बीती देर रात हाथियों के एक बड़े झुंड ने जमकर उत्पात मचाया. देर रात जंगल से निकले 25 से अधिक हाथियों ने खेतों में खड़ी धान की फसल को तहस-नहस कर दिया और 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन का खंभा तोड़ दिया. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है.
सुजौली थाना क्षेत्र इलाके के सुजौली रेंज में हाथियों का झुंड अचानक बनकटी गांव के नहर किनारे स्थित खेतों में दाखिल हुआ. झुंड ने किसान शनि के खेतों में घुसकर कई बीघा तैयार धान की फसल को पैरों तले रौंद डाला. फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद हाथियों ने गांव से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन के पोल को जोरदार टक्कर मारकर तोड़ दिया, जिससे बिजली के तार टूटकर नीचे गिर गए.
गांव में हाथियों की आमद की खबर मिलते ही गजमित्र सोनू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने तुरंत मेगाफोन की मदद से ग्रामीणों को घरों के भीतर और सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी. इस दौरान निगरानी कर रहे कुछ ग्रामीणों को हाथियों ने दौड़ा भी लिया, हालांकि सभी ने भागकर अपनी जान बचाई.
सुजौली रेंज के रेंजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग और गजमित्रों की टीम को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है. ग्रामीणों से रात के समय अकेले बाहर न निकलने और हाथियों के पास न जाने की अपील की गई है. लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और गश्त बढ़ाने की मांग की है.
डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि जानकारी होते ही तत्काल प्रभाव से टीम को मौके पर भेजकर हाथियों के झुंड को जंगल की ओर भगा दिया गया है. सभी से सतर्क रहने की अपील की गई है.
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