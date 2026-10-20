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कतर्नियाघाट में दिखा जंगली हाथियों का खौफ; हाईटेंशन लाइन तोड़ी, धान की कई बीघा फसलों को रौंदा

कतर्नियाघाट में दिखा जंगली हाथियों का खौफ ( Photo credit: ETV Bharat )

​बहराइच : कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज के बनकटी गांव में बीती देर रात हाथियों के एक बड़े झुंड ने जमकर उत्पात मचाया. देर रात जंगल से निकले 25 से अधिक हाथियों ने खेतों में खड़ी धान की फसल को तहस-नहस कर दिया और 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन का खंभा तोड़ दिया. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है.



सुजौली थाना क्षेत्र इलाके के सुजौली रेंज में हाथियों का झुंड अचानक बनकटी गांव के नहर किनारे स्थित खेतों में दाखिल हुआ. झुंड ने किसान शनि के खेतों में घुसकर कई बीघा तैयार धान की फसल को पैरों तले रौंद डाला. फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद हाथियों ने गांव से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन के पोल को जोरदार टक्कर मारकर तोड़ दिया, जिससे बिजली के तार टूटकर नीचे गिर गए.