हाथी ने बुजुर्ग को कुचकर मार डाला, बिहार में झारखंड के हाथी का आतंक, अब तक 4 की मौत
शनिवार सुबह बच्चू राम घर से बाहर निकले थे. इसी दौरान पीछे से आए एक हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर पटक दिया. पढ़ें खबर-
Published : May 2, 2026 at 6:25 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार सुबह हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई. बीते एक महीने के भीतर हाथियों के हमले से यह चौथी मौत है. हादसे के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है. नाराज ग्रामीणों ने गोविंदपुर-फतेहपुर मुख्य सड़क को आरसीबी स्कूल के पास करीब चार घंटे तक जाम कर दिया.
हाथी ने सूंड से उठाकर पटका: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के आनंद नगर मोहल्ले में शनिवार सुबह करीब 60 वर्षीय बच्चू राम घर से बाहर निकले थे. इसी दौरान पीछे से आए एक हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर पटक दिया और पैरों से कुचल दिया. घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई.
एक महीने में चौथी मौत: रजौली और गोविंदपुर इलाके में बीते एक महीने के भीतर हाथियों के हमले से यह चौथी मौत है. इससे पहले रजौली के जंगल क्षेत्र में एक व्यक्ति व कौआकोल में एक युवक सनोज भुइया की भी हाथियों ने जान ले ली थी. हाथियों का झुंड लगातार गांवों में घुसकर मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है.
मकान तोड़े, फसल रौंदी: इससे पहले माधोपुर में ही शिवालक यादव के घर पर हमला कर हाथियों ने उनके मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था. घर में रखे अनाज, बर्तन और अन्य सामान भी नष्ट हो गए थे. वहीं कौआकोल थाना क्षेत्र के दरावां पंचायत के नेढला, भुआलटाड़, वरौन, महापुर और बाजितपुर गांवों में हाथियों ने गेहूं की फसल रौंद दी. किसान सुरेश प्रसाद सिंह के बगीचे में केले के कई पौधे नष्ट कर दिए. रजौली में हाथियों ने तीन भैंसों को भी मार डाला.
आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम: लगातार हो रहे हमलों से नाराज ग्रामीणों ने माधोपुर में गोविंदपुर-फतेहपुर मुख्य सड़क को आरसीबी स्कूल के पास करीब चार घंटे तक जाम कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही प्रभावी रेस्क्यू योजना. हाथी भगाने के नाम पर केवल शोर मचाया जाता है.
वन विभाग की तैयारी: हालांकि वन विभाग के मुताबिक हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही पश्चिम बंगाल से विशेष टीम को बुलाया गया है. पूरी स्थिति पर विभाग नजर बनाए हुए है.
"आवेदन देने पर सरकारी प्रावधान के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा. लोगों से रात में सतर्क रहने और हाथियों की सूचना तुरंत देने की अपील है."-शैलेंद्र कुमार, फॉरेस्टर
गांवों में हाथियों के आने के कारण: विशेषज्ञों के अनुसार हाथियों के गांवों में आने के कई कारण हो सकते हैं. जिनमें में झारखंड के जंगलों में बढ़ता दबाव और विस्थापन, जंगलों का सिकुड़ना और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, गांवों में आसानी से उपलब्ध फसल, गर्मी के मौसम में लंबी दूरी तय करना व कुमकी हाथियों की गतिविधियां शामिल हैं.
20 से 22 हाथियों का झुंड सक्रिय: बताया जा रहा है कि पिछले डेढ़ महीने में नवादा जिले में 20 से 22 हाथियों का झुंड सक्रिय है. रजौली, कौआकोल और गोविंदपुर क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं. ग्रामीण रातभर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.
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