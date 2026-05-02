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हाथी ने बुजुर्ग को कुचकर मार डाला, बिहार में झारखंड के हाथी का आतंक, अब तक 4 की मौत

नवादा: बिहार के नवादा में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार सुबह हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई. बीते एक महीने के भीतर हाथियों के हमले से यह चौथी मौत है. हादसे के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है. नाराज ग्रामीणों ने गोविंदपुर-फतेहपुर मुख्य सड़क को आरसीबी स्कूल के पास करीब चार घंटे तक जाम कर दिया.

हाथी ने सूंड से उठाकर पटका: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के आनंद नगर मोहल्ले में शनिवार सुबह करीब 60 वर्षीय बच्चू राम घर से बाहर निकले थे. इसी दौरान पीछे से आए एक हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर पटक दिया और पैरों से कुचल दिया. घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

एक महीने में चौथी मौत: रजौली और गोविंदपुर इलाके में बीते एक महीने के भीतर हाथियों के हमले से यह चौथी मौत है. इससे पहले रजौली के जंगल क्षेत्र में एक व्यक्ति व कौआकोल में एक युवक सनोज भुइया की भी हाथियों ने जान ले ली थी. हाथियों का झुंड लगातार गांवों में घुसकर मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है.

मकान तोड़े, फसल रौंदी: इससे पहले माधोपुर में ही शिवालक यादव के घर पर हमला कर हाथियों ने उनके मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था. घर में रखे अनाज, बर्तन और अन्य सामान भी नष्ट हो गए थे. वहीं कौआकोल थाना क्षेत्र के दरावां पंचायत के नेढला, भुआलटाड़, वरौन, महापुर और बाजितपुर गांवों में हाथियों ने गेहूं की फसल रौंद दी. किसान सुरेश प्रसाद सिंह के बगीचे में केले के कई पौधे नष्ट कर दिए. रजौली में हाथियों ने तीन भैंसों को भी मार डाला.