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असामाजिक तत्वों की लापरवाही से लगी आग, वन विभाग सख्त, हाथियों का झुंड हो सकता है आक्रामक

बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड स्थित जंगलों में महुआ चुनने के दौरान आग लगा दी गई थी. कुछ असामाजिक तत्वों की लापरवाही से लगाई गई यह आग अब लुगू बुरु के घने जंगलों तक तेजी से फैल रही है. जिस कारण लुगू बुरु के जंगल में रह रहे 40 हाथियों का झुंड कभी भी नीचे उतर सकता है. जिससे जान माल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसको लेकर वन विभाग भी सख्त नजर आ रहा है.

धुएं की वजह से हाथी जंंगल से रिहायशी इलाके में कर सकते हैं रुख

वन विभाग के पदाधिकारी डीएफओ संदीप शिंदे ने जानकारी देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कहा कि लुगू बुरु क्षेत्र हाथियों का प्राकृतिक अधिवास है. अगर जंगल की आग, धुएं और तपिश के कारण हाथियों का दल विचलित होता है, तो वे जान बचाने के लिए आस-पास के गांवों और रिहायशी इलाकों का रुख करेंगे. ऐसी स्थिति में हाथियों के झुंड द्वारा क्षेत्र में भारी तबाही और जान-माल का भयानक नुकसान होने की प्रबल आशंका है.​ वन प्रमंडल और प्रशासन इस कृत्य को लेकर बेहद सख्त है.