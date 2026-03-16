असामाजिक तत्वों की लापरवाही से लगी आग, वन विभाग सख्त, हाथियों का झुंड हो सकता है आक्रामक
बोकारो के गोमिया प्रखंड के जंगलों में महुआ चुनने के दौरान आग लगा दी गई. आग अब लुगू बुरु के जंगलों तक पहुंच रही है.
Published : March 16, 2026 at 2:17 PM IST
बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड स्थित जंगलों में महुआ चुनने के दौरान आग लगा दी गई थी. कुछ असामाजिक तत्वों की लापरवाही से लगाई गई यह आग अब लुगू बुरु के घने जंगलों तक तेजी से फैल रही है. जिस कारण लुगू बुरु के जंगल में रह रहे 40 हाथियों का झुंड कभी भी नीचे उतर सकता है. जिससे जान माल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसको लेकर वन विभाग भी सख्त नजर आ रहा है.
धुएं की वजह से हाथी जंंगल से रिहायशी इलाके में कर सकते हैं रुख
वन विभाग के पदाधिकारी डीएफओ संदीप शिंदे ने जानकारी देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कहा कि लुगू बुरु क्षेत्र हाथियों का प्राकृतिक अधिवास है. अगर जंगल की आग, धुएं और तपिश के कारण हाथियों का दल विचलित होता है, तो वे जान बचाने के लिए आस-पास के गांवों और रिहायशी इलाकों का रुख करेंगे. ऐसी स्थिति में हाथियों के झुंड द्वारा क्षेत्र में भारी तबाही और जान-माल का भयानक नुकसान होने की प्रबल आशंका है. वन प्रमंडल और प्रशासन इस कृत्य को लेकर बेहद सख्त है.
आग लगाने में संलिप्त लोगों पर होगी कार्रवाई
वन विभाग ने कहा कि जो भी तत्व जंगल में आग लगाते हुए या आग फैलाने में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध वन अधिनियम के अंतर्गत तत्काल और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक सुरक्षा और वन्यजीवों को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा. वन विभाग ने कहा कि लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे जंगलों में आग लगाने जैसी गतिविधियों से दूर रहें और अपने आस-पास के गांवों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.
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