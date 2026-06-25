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गजराजों के साथ सेल्फी लेना युवकों को पड़ गया भारी, हाथी पड़ गए पीछे, भागकर बचाई जान

हरिद्वार: वन्यजीवों के साथ सेल्फी और रोमांच के शौक ने छह युवकों ने खुद की जान खतरे में डाल दिया. हरिद्वार के सप्तऋषि घाट क्षेत्र में गंगा पार कर हाथियों के झुंड के करीब पहुंचना युवकों को भारी पड़ गया. हाथी अचानक आक्रामक हो गए और चार्ज होकर युवकों के पीछे दौड़ पड़े. इस दौरान दो युवकों की जान तो बाल बाल बची. युवकों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. घटना का वीडियो भी आसपास मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार सोमवार को हरिद्वार में गंगा स्नान करने आए छह युवक सप्तऋषि घाट के सामने गंगा नहा रहे थे. वहां गंगा पार उन्हें हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया. हाथियों के झुंड में शिशु हाथी मिलाकर करीब आठ से दस हाथी शामिल थे. जो गंगा किनारे विचरण कर रहे थे. तभी युवक गंगा पार करके हाथियों के काफी करीब पहुंच गए और उनकी तस्वीरें तथा वीडियो बनाने लगे. इसी दौरान हाथियों ने उन्हें देख लिया और खुद को असुरक्षित देख आक्रामक हो उठे.