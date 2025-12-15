ETV Bharat / state

राष्ट्रीय राजमार्ग पर गजराज की धमक, थमे वाहनों के पहिये, राहगीरों को दौड़ाया, देखें वीडियो

ऊधम सिंह नगर में नेशनल हाईवे 109 पर हाथियों ने दहशत फैलाई. इस दौरान वाहनों के पहिये थमे रहे.

ELEPHANT TERROR
राष्ट्रीय राजमार्ग पर गजराज की धमक (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 15, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग 109 में लालकुआं तेल डिपो के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दो हाथी अचानक सड़क पर आ गए. हाथी के सड़क में आने से वाहनों के पहिये थम गए. इस दौरान एक हाथी राहगीरों को दौड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है. हल्की वन विभाग ने सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र में गस्त बड़ा दी है.

लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों हाथियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आतंक मचाया हुआ है. हाथी किसानों की फसल को खराब कर रहे हैं. अब हाथी नेशनल हाईवे में भी आने लगे हैं. रविवार की सुबह तेल डिपो के पास अचानक दो हाथी हाईवे में आ गए. हाईवे किनारे मॉर्निंग वॉक और सेना की भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहे युवकों को एक हाथी ने दौड़ा दिया. इस दौरान हाथी डिवाइडर को पार कर आगे चल दिए. वीडियो में एक हाथी कुछ युवकों को सड़क में दौड़ाते हुए नजर आ रहा है. हाथी के पास आने के कारण सड़क में खड़े वाहनों में हड़कंप मचा हुआ है.

राष्ट्रीय राजमार्ग पर गजराज की धमक (VIDEO- ETV Bharat)

तराई पूर्वी वन प्रभाग के एसडीओ अनिल जोशी ने बताया कि, बरेली रोड में सीमैप और लालकुआं के पास हाथी कॉरिडोर है. जिस कारण अक्सर हाथी सड़क में आ जाते हैं. इन दिनों किसानों द्वारा गन्ने की फसल को खाने के लिए हाथी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं. एहतियात के रूप में दो रिहायशी इलाकों में सोलर फेंसिंग लगाई गई है. इसके अलावा रात्रि में वन विभाग की टीम क्षेत्र में गश्त भी कर रही है.

उधर, राजाजी नेशनल पार्क से सटे हरिद्वार शहर भी हाथियों की आतंक से परेशान है. आए दिन हाथी की धमक से शहरवासियों में दहशत रहती है. जगजीतपुर, बिलकेश्वर कॉलोनी, भेल क्षेत्र में हाथी की आवाजाही सबसे ज्यादा दर्ज की जा रही है. हाल ही में हाथी के मौजूदगी के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

हाथियों का आतंक
नेशनल हाईवे 109 पर हाथी
ELEPHANT ON NATIONAL HIGHWAY 109
ELEPHANT NEAR LALKUAN OIL DEPOT
ELEPHANT TERROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.