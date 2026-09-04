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एनएच-130 पर दिखा दंतैल हाथी, कापानवापारा के समीप मुख्य मार्ग पर एक घंटे तक थमें वाहनों के पहिये

कोरबा: कटघोरा वनमंडल अंतर्गत बिलासपुर-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 130) पर हाथी की मौजूदगी से घंटों जाम लगा रहा. इस मार्ग पर वन्यजीवों की आवाजाही और इंसानों के बीच टकराव का खतरा बना रहता है. मोरगा और चोटिया के बीच स्थित कापानवापारा के पास मुख्य मार्ग पर एक आक्रामक दंतैल (लोनर) हाथी के आ जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर घण्टों तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा. इस दौरान सड़क के दोनों छोर पर वाहनों लंबी कतारें लग गईं थी. यात्रियों और खासतौर पर भारी वाहन चालकों के बीच दहशत का माहौल बन गया था.



गुरुवार और शुक्रवार के बीच की घटना

​यह घटना गुरुवार और शुक्रवार की बताई जा रही है. शुक्रवार को भी हाथी को इसी क्षेत्र में देखा गया है. कटघोरा वन मंडल के केंदई वन परिक्षेत्र अंतर्गत कापानवापारा जंगल के पास अचानक एक विशाल दंतैल हाथी मुख्य सड़क पर आ धमका. सड़क के बीचों-बीच खड़े होकर हाथी ने लंबे समय तक विचरण किया और इस दौरान सड़क से गुजरने वाले वाहनों की ओर भी चहलकदमी की. जिससे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया था.लोग अपनी जान बचाने और सुरक्षित दूरी बनाने के लिए वाहनों को बैक करते दिखे.



घंटों तक लगा जाम

​हाथी के मुख्य मार्ग पर डटे रहने के कारण बिलासपुर-कटघोरा-अंबिकापुर एनएच-130 पर करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. कपानवापारा कोरबा के अंतिम छोर पर है, जिसके आगे अंबिकापुर जिला शुरू हो जाता है. इस स्थान पर हाईवे के दोनों ओर ट्रकों, बसों और छोटे वाहनों के पहिये थम गए. हाथी के स्वैच्छिक रूप से मुख्य मार्ग से हटकर वापस जंगल की ओर लौटने के बाद ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली. जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात को सुचारू कराया गया.



​वन क्षेत्र में दाखिल हुआ लोनार हाथी

वन विभाग के अनुसार, यह दंतैल (लोनर) हाथी मरवाही वन परिक्षेत्र से होते हुए कटघोरा वनमंडल में दाखिल हुआ है, जो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है.

​मुख्य मार्ग पर आने से पहले इस हाथी ने आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई कच्चे मकानों और ग्रामीण आवासी परिसरों को तोड़कर नुकसान पहुंचाया है. इससे ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ गई है.



​वन विभाग और हाथी मित्र दल सक्रिय

घटना की सूचना मिलते ही केंदई वन परिक्षेत्र का मैदानी अमला और हाथी मित्र दल फौरन मौके पर पहुंच गए थे. टीम हाथी की गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रही है. वन विभाग ने इस मार्ग से रात या शाम के वक्त सफर करने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि वे जंगलों के पास अत्यधिक सावधानी बरतें.





एक साथ तीन रेंज में सक्रियता ने बढ़ाई चुनौती

कटघोरा वनमंडल में एक साथ तीन रेंज में हाथियों के अलग-अलग झुंड सक्रिय होने से वन विभाग के सामने निगरानी और ग्रामीणों की सुरक्षा की चुनौती है. एतमानगर रेंज में बेबी एलिफेंट ने भी जन्म लिया है. जिससे संवेदनशीलता बनी हुई है. कटघोरा वनमंडल में कुल मिलाकर 52 हाथियों का दल विचरण कर रहा है. इन सब के बीच एक लोनार हाथी के सक्रिय होने से चुनौती बढ़ गई है. विभाग का अमला हाथियों की लोकेशन पर नजर रखते हुए है. उनके मूवमेंट के आधार पर आसपास के गांवों को अलर्ट किया जा रहा है.