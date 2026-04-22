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कोडरमा में हाथी का कहर, दो को कुचलकर उतारा मौत के घाट, तीन घायल

कोडरमा: जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के कंझियाडीह गांव का है, जहां बीती रात ईंट के भट्ठे में काम करने वाले एक मजदूर और एक बच्चे को हाथी के झुंड ने कुचल कर मौत के घाट उतार दिया है, जबकि इस घटना में तीन लोग घायल हो गए हैं.

तीन को किया घायल, एक बच्चा भी शामिल

मृतक की पहचान बिहार के फतेहपुर गांव निवासी 32 वर्षीय राजकुमार मांझी और 12 वर्षीय लवकुश मांझी के रूप में की गई है. वहीं इस घटना में मृतक राजकुमार मांझी की पत्नी गौरी देवी तथा लवकुश मांझी की मां कारी देवी व उनके डेढ़ वर्षीय पुत्र घायल हो गए हैं.

बयान देते मृतक के परिजन (Etv Bharat)

जानकारी के अनुसार कंझीयाडीह मे बीती रात हाथियों का झुंड ईंट के भट्ठे पर पहुंचा और उनके मिट्टी के मकान को तहस-नहस करना शुरू कर दिया. हाथियों के हमले की जानकारी मिलते ही भट्टे पर काम करने वाले मजदूर इधर-उधर भागने लगे. इसी क्रम में डेढ़ महीने का एक बच्चा झोपड़ी में ही फंस गया. जिसे निकालने के क्रम में हाथी ने हमला कर दिया, जबकि 12 वर्षीय बच्चा भागने के क्रम में हथियो के झुंड के बीच जा पहुंचा, जिसे हाथियों ने पटक-पटक कर मार डाला.

एक माह के अंदर हाथियों ने 7 लोगों को मार डाला