धुरकी प्रखंड में हाथियों का उत्पात, राहगीरों की तीन मोटरसाइकिल को हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचे मोटरसाइकिल सवार

गढ़वा में हाथियों का उत्पात देखने को मिला, जहां उन्होंने राहगीरों पर हमला कर दिया. मगर किसी तरह वे जान बचाकर भागने में कामयाब रहे.

ELEPHANT ATTACK IN GARHWA
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 1, 2026 at 10:22 AM IST

2 Min Read
गढ़वाः आम राहगीरो की जान उस वक्त आफत मे पड़ गई जब सामने से हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया. लोग जैसे तैसे जान बचा कर भागे लेकिन मोटरसाइकिल हाथियों के जद में आ गई जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई है. मामला झारखंड-छत्तीसगढ़ बॉर्डर के माछपानी का है.

इलाके में दहशत का माहौल

धुरकी प्रखंड के संरक्षित वन क्षेत्र में जंगली हाथियों और मानव के बीच बढ़ता टकराव अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. जंगल-पहाड़ों के लगातार हो रहे विनाश और प्राकृतिक आवास सिमटने के कारण जंगली हाथी अब गांव इलाकों और मुख्य सड़कों की ओर रुख कर रहे हैं. इसी कड़ी में झारखंड-छत्तीसगढ़ कनहरतटीय बालचौरा जंगल क्षेत्र में हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

जिला वन पदाधिकारी अंशुमान कुमार का बयान (Etv Bharat)

मोटरसाइकिलों को कुचलकर क्षतिग्रस्त किया

इस ताजी घटना में बालचौरा-अंबाखोरया मार्ग पर छत्तीसगढ़ से नगर उंटारी की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवारों पर जंगली हाथियों ने अचानक हमला कर दिया. हाथियों के झुंड को सड़क पर देखकर मोटरसाइकिल चालकों के हाथ-पांव फूल गए. जान बचाने के लिए वे मोटरसाइकिल सड़क पर ही छोड़कर जंगल की ओर भाग खड़े हुए. गुस्साए हाथियों ने तीनों मोटरसाइकिलों को पैरों से कुचलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया.

हाथियों से दूरी बनाकर रखें- जिला वन पदाधिकारी

जिला वन पदाधिकारी अंशुमान कुमार ने कहा कि इन दिनों जंगली हाथियों का मूवमेंट जिले के कई प्रखंडों में अधिक हो रहा है. धुरकी वन क्षेत्र में हाथियों के झुंड द्वारा राहगीरों की मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त किया गया है. जिस तरह की सूचना मिल रही है वह यह है कि झुंड में हाथियों के बच्चे हैं और उनकी सेफ्टी के लिए हाथी आक्रामक हो गए है. जिला वन पदाधिकारी ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि इस झुंड के आसपास ना रहें.

