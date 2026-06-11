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दुधवा टाइगर रिजर्व में मस्ती करते हाथियों का झुंड; प्यास बुझाता बाघ कैमरे में कैद

जंगल सफारी के दौरान पर्यटक बाघ, गैंडा, हाथी और भालू जैसे वन्यजीवों का सहज कर रहे दीदार

दुधवा टाइगर रिजर्व में दिख रहे वन्यजीवों के दुर्लभ नजारे
दुधवा टाइगर रिजर्व में दिख रहे वन्यजीवों के दुर्लभ नजारे (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 6:44 PM IST

4 Min Read
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लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. भीषण गर्मी के बावजूद दुधवा के जंगलों में वन्यजीवों की सक्रियता बढ़ गई है, जिसके चलते पर्यटकों को लगातार दुर्लभ और रोमांचक नजारे देखने को मिल रहे हैं. आए दिन वन्यजीवों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. जंगल सफारी के दौरान पर्यटक बाघ, गैंडा, हाथी और भालू जैसे वन्यजीवों के सहज दीदार कर रहे हैं और इन यादगार पलों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं.

हाथियों का बड़ा झुंड पानी में अठखेलियां करता: लखीमपुर खीरी जिले में इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी के बीच दुधवा टाइगर रिजर्व के विभिन्न जलाशय वन्यजीवों के लिए राहत का ठिकाना बने हुए हैं. हाल ही में दुधवा के एक जलाशय में जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड पानी में अठखेलियां करता और गर्मी से राहत पाता दिखाई दिया.

दुधवा टाइगर रिजर्व में दिख रहे वन्यजीवों के दुर्लभ नजारे (Video Credit: ETV Bharat)

हाथियों को पानी में खेलते और एक-दूसरे पर सूंड से पानी उछालते देख पर्यटक रोमांचित हो उठे. यह दुर्लभ दृश्य कई पर्यटकों ने अपने कैमरों और मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं.

जंगल के राजा का शानदार दीदार: वहीं बीते बुधवार को दुधवा की दक्षिण सोनारीपुर रेंज में स्थित एक जलाशय पर दुधवा के राजा का भी शानदार दीदार हुआ. एक विशालकाय बाघ जलाशय पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाता दिखाई दिया.

बाघ को प्राकृतिक वातावरण में इतने करीब से देखना पर्यटकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं था. कुछ देर तक जलाशय के किनारे रुकने के बाद बाघ पुनः घने जंगल की ओर चला गया. यह पूरा नजारा भी पर्यटकों के कैमरों में कैद हो गया.

दुधवा टाइगर रिजर्व देश-विदेश में प्रसिद्ध: दुधवा टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध वन्य संपदा के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है. यहां एक सींग वाले गैंडे, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, भालू, बारहसिंगा समेत अनेक दुर्लभ वन्यजीव और पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं.

गर्मी के मौसम में वन्यजीव अक्सर जल स्रोतों के आसपास दिखाई देते हैं, जिससे पर्यटकों को उनके प्राकृतिक व्यवहार को करीब से देखने का अवसर मिलता है. इस वर्ष पर्यटकों के लिए एक और अच्छी खबर है. सामान्यतः दुधवा सहित प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र 15 जून को बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार पर्यटन अवधि बढ़ा दी गई है.

पर्यटन सत्र 30 जून 2026 तक: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) उत्तर प्रदेश, लखनऊ अनुराधा वेमुरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुधवा टाइगर रिजर्व के साथ-साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र 30 जून 2026 तक जारी रहेगा.

दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और मुख्य वन संरक्षक डॉ. एच. राजा मोहन ने बताया कि दुधवा में इन दिनों वन्यजीवों की गतिविधियां काफी बेहतर देखने को मिल रही हैं. जलाशयों के आसपास बाघ, हाथी, गैंडा सहित अन्य वन्यजीव नियमित रूप से दिखाई दे रहे हैं.

पर्यटकों को भी उत्कृष्ट वन्यजीव दर्शन का अनुभव मिल रहा है. पर्यटन सत्र को 30 जून तक बढ़ाए जाने से अधिक से अधिक पर्यटक दुधवा की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे. वन विभाग पर्यटकों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

बड़ी संख्या में पर्यटक दुधवा पहुंच रहे हैं: पर्यटन सत्र समाप्त होने से पहले बड़ी संख्या में पर्यटक दुधवा पहुंच रहे हैं. वन्यजीवों के लगातार हो रहे दीदार और सामने आ रहे दुर्लभ दृश्यों ने दुधवा को एक बार फिर प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और वन्यजीव प्रेमियों की पहली पसंद बना दिया है.

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