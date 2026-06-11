ETV Bharat / state

दुधवा टाइगर रिजर्व में मस्ती करते हाथियों का झुंड; प्यास बुझाता बाघ कैमरे में कैद

दुधवा टाइगर रिजर्व में दिख रहे वन्यजीवों के दुर्लभ नजारे ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. भीषण गर्मी के बावजूद दुधवा के जंगलों में वन्यजीवों की सक्रियता बढ़ गई है, जिसके चलते पर्यटकों को लगातार दुर्लभ और रोमांचक नजारे देखने को मिल रहे हैं. आए दिन वन्यजीवों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. जंगल सफारी के दौरान पर्यटक बाघ, गैंडा, हाथी और भालू जैसे वन्यजीवों के सहज दीदार कर रहे हैं और इन यादगार पलों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं.

हाथियों का बड़ा झुंड पानी में अठखेलियां करता: लखीमपुर खीरी जिले में इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी के बीच दुधवा टाइगर रिजर्व के विभिन्न जलाशय वन्यजीवों के लिए राहत का ठिकाना बने हुए हैं. हाल ही में दुधवा के एक जलाशय में जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड पानी में अठखेलियां करता और गर्मी से राहत पाता दिखाई दिया.

दुधवा टाइगर रिजर्व में दिख रहे वन्यजीवों के दुर्लभ नजारे (Video Credit: ETV Bharat)

हाथियों को पानी में खेलते और एक-दूसरे पर सूंड से पानी उछालते देख पर्यटक रोमांचित हो उठे. यह दुर्लभ दृश्य कई पर्यटकों ने अपने कैमरों और मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं.

जंगल के राजा का शानदार दीदार: वहीं बीते बुधवार को दुधवा की दक्षिण सोनारीपुर रेंज में स्थित एक जलाशय पर दुधवा के राजा का भी शानदार दीदार हुआ. एक विशालकाय बाघ जलाशय पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाता दिखाई दिया.

बाघ को प्राकृतिक वातावरण में इतने करीब से देखना पर्यटकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं था. कुछ देर तक जलाशय के किनारे रुकने के बाद बाघ पुनः घने जंगल की ओर चला गया. यह पूरा नजारा भी पर्यटकों के कैमरों में कैद हो गया.

दुधवा टाइगर रिजर्व देश-विदेश में प्रसिद्ध: दुधवा टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध वन्य संपदा के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है. यहां एक सींग वाले गैंडे, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, भालू, बारहसिंगा समेत अनेक दुर्लभ वन्यजीव और पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं.