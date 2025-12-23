ETV Bharat / state

सर्दी में गजराज का VIP ट्रीटमेंट, हाथी खा रहे दलिया, बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश, नूरानी तेल से मालिश

ठंड को देखते हुए हाथी गांव में हाथियों के लिए भोजन से लेकर दिनचर्या में बदलाव किए गए हैं.

ठंड को लेकर हाथी गांव में विेशेष इंतजाम
ठंड को लेकर हाथी गांव में विेशेष इंतजाम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 4:56 PM IST

जयपुर : सर्दियों में गजराज को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. विश्व प्रसिद्ध जयपुर के आमेर स्थित हाथी गांव में हाथियों को सर्दी से बचाने के लिए स्पेशल डाइट दी जा रही है. हाथियों के खाने में भी अलग-अलग और स्पेशल मेन्यू रखे गए हैं. लंच में हाथियों को गेहूं का दलिया और डिनर में बाजरे की खिचड़ी के साथ गुड़ दिया जा रहा है. इसके साथ ही च्यवनप्राश भी खिलाया जा रहा है. सर्दी से बचाने के लिए हाथियों के नूरानी तेल से मालिश की जा रही है. हाथियों के पेट में कीड़े साफ करने के साथ ही मिट्टी नहीं खाने के लिए भी दवाई दी जा रही है.

दी जा रही स्पेशल डाइट : हाथी पालक आसिफ खान ने बताया कि मौसम के अनुसार हाथियों को डाइट दी जाती है. सर्दियों के मौसम में हाथियों को खाने में स्पेशल डाइट दी जा रही है. दिन में गेहूं का दलिया और रात को बाजरे की खिचड़ी खिलाई जा रही है. इसके साथ ही गुड़ और आटे की लुगदी के साथ च्यवनप्राश भी खिलाया जा रहा है. हाथियों को ठंड से बचाने के लिए थान पर पर्दे भी लगाए गए हैं और गन्ने के पत्ते बिछाए गए हैं.

यह बोले हाथी पालक, वन्यजीव चिकित्सक व टूरिस्ट गाइड. (ETV Bharat Jaipur)

नूरानी तेल से मालिश : तेज सर्दी या कोहरा होने पर हाथियों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए नूरानी तेल से मालिश की जाती है. रोजाना हाथी आमेर महल में सुबह-सुबह एलीफेंट राइडिंग के लिए जाते हैं. आमेर महल हाथी सवारी के लिए जाने से पहले हाथियों के तेल से मालिश की जाती है, ताकि तेज ठंड में उनके शरीर पर गर्माहट बनी रहे. नूरानी तेल में लॉन्ग, लहसुन, तिल्ली का तेल, जायफल और जावित्री मिलाया जाता है. इस तेल का उपयोग तेज सर्दी में ही किया जाता है.

च्यवनप्राश भी खा रहे हाथी : वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. सुनील जैन ने बताया कि हाथियों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखा जाता है. साल में दो बार वन विभाग की ओर से हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है, जिसमें उनके शरीर की पूरी जांच होती है. सर्दियों में विशेष ध्यान रखा जाता है. मौसम के हिसाब से डाइट में बदलाव किया गया है. तेज सर्दी को देखते हुए बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश देने के लिए सलाह दी गई है. हाथी पालकों और महावतों को हाथियों की देखभाल और डाइट के संबंध में जागरूक किया जाता है.

हाथियों को दी जाती है बाजरे की खिचड़ी
हाथियों को दी जाती है बाजरे की खिचड़ी (ETV Bharat Jaipur)

आमेर में होती है हाथी की सवारी : हाथी मालिक विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि हाथी पृथ्वी पर सबसे भारी और शक्तिशाली जीव माना जाता है. इंसानों की तरह ही हाथियों की देखभाल की जाती है. सुबह से शाम तक महावत हाथी का ख्याल रखते हैं. सुबह महावत के साथ ही हाथी की दिनचर्या शुरू हो जाती है. सुबह हाथी सवारी के लिए आमेर महल में जाते हैं और दोपहर में वापस लौटते हैं. सुबह से रात तक पूरी दिनचर्या का ध्यान रखा जाता है. सर्दी में हाथी मालिक विकास समिति की ओर से हाथियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. वन विभाग की ओर से पूरी मॉनिटरिंग की जाती है.

हाथी गांव में 70 हथिनी और एक हाथी : उमरदराज हाथियों को हल्का खाना दिया जाता है ताकि वह जल्दी से पचा सकें. सभी हाथियों को गन्ने और कड़वी की मात्रा भरपूर दी जाती है. गन्ना और कड़वी हाथियों का मुख्य आहार माना जाता है. हाथी गांव में करीब 70 फीमेल एलीफेंट और एक मेल हाथी है. सभी हाथियों के लिए अलग-अलग थान बने हुए हैं. वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि पर्यटक सीजन की शुरुआत हो चुकी है. जयपुर शहर में देसी विदेशी पर्यटक घूमने के लिए काफी संख्या में पहुंच रहे हैं. जयपुर की हाथी सवारी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. हाथी सवारी राजसी ठाठ-बाट का प्रतीक मानी जाती है.

हाथी सवारी पर्यटकों के लिए काफी आकर्षक : उन्हें जयपुर की विरासत का अनुभव होता है. हाथी सवारी से सैलानी राजघरानों के शाही ठाठ-बाट को नजदीक से महसूस करते हैं. आमेर की हाथी सवारी पर्यटकों के लिए काफी आकर्षक का केंद्र बनी हुई है. राजा रजवाड़े के समय से जयपुर में हाथी सवारी होती आ रही है. पुरानी परंपरा आज भी कायम है. देसी विदेशी सैलानी हाथी सवारी का लुत्फ उठाते हैं.

