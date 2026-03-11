ETV Bharat / state

चिंताजनक! प्लास्टिक की बोतल चबाता दिखा हाथी, वनाधिकारियों में मचा हड़कंप

जंगल में प्लास्टिक की बोतल मुंह में डालता दिखा हाथी, रामनगर वन प्रभाग के फाटो पर्यटन जोन का बताया जा रहा वीडियो, जांच के आदेश

Elephant Eats Plastic Bottle
प्लास्टिक की बोतल मुंह में डालता दिखा हाथी (फोटो सोर्स- Navit Kumar)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 11, 2026 at 3:14 PM IST

रामनगर: जंगल में हाथी का प्लास्टिक की बोतल खाने की कोशिश करता हुआ एक चितांजनक वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक हाथी जमीन पर पड़ी प्लास्टिक की बोतल को सूंड से उठाकर मुंह में डालते हुए दिख रहा है. हाथी पहले बोतल को पैरों से उछालता है और फिर उसे मुंह में डालकर खाने की कोशिश करता दिखाई देता है. यह वीडियो फाटो पर्यटन जोन के ग्रीन वॉटर होल क्षेत्र का बताया जा रहा है. हालांकि, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन वीडियो से चिंता बढ़ गई है.

प्लास्टिक का सेवन वन्यजीव के लिए हो सकता है खतरनाक: वीडियो सामने आने के बाद विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि प्लास्टिक का सेवन किसी भी वन्यजीव के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है. इससे उनकी जान तक को खतरा हो सकता है. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी इसे गंभीर मुद्दा बताया है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने कहा कि वीडियो वास्तव में अगर फाटो पर्यटन जोन का है तो यह बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. उन्होंने कहा कि अगर फाटो जोन में इस तरह की घटना हुई है तो यह वन विभाग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करता है.

जंगल के अंदर प्लास्टिक की बोतल आखिर पहुंची कैसे? यह एक बड़ा सवाल है. अगर पर्यटक प्लास्टिक लेकर जा रहे हैं तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया और इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? उन्होंने इसे क्षेत्र और जंगल दोनों के लिए खतरनाक व शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से प्रदेश में गलत संदेश जाता है.

वहीं, वन्यजीव प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि जंगल से सटे फाटो पर्यटन जोन में हाथी के प्लास्टिक बोतल खाते हुए दिखाई देना बेहद चिंताजनक है. उन्होंने प्रशासन और वन विभाग से इस मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है.

उनका कहना है कि विभाग को ये देखना होगा कि आखिर जंगल में प्लास्टिक कैसे पहुंच रही है? उन्होंने कहा कि पर्यटकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है. ताकि, पर्यटक जंगल में प्लास्टिक या अन्य कचरा न फेंकें. उनका कहना है कि इस तरह का कचरा वन्यजीवों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

"वीडियो की जांच कराई जा रही है. अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो वास्तव में फाटो पर्यटन जोन का ही है या नहीं. जांच के बाद ही इसकी स्थिति साफ हो पाएगी. फाटो जोन में प्रवेश के समय पर्यटकों को कचरा बैग दिए जाते हैं. उनसे साफतौर पर कहा जाता है कि प्लास्टिक बोतल या अन्य कचरा उसी बैग में डालें, फिर वापसी में गेट पर जमा करें."- प्रकाश आर्या, डीएफओ, तराई पश्चिमी

पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएगी स्टेनलेस स्टील की बोतल: डीएफओ आर्या ने कहा कि भविष्य में प्लास्टिक की बोतलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की भी योजना बनाई जा रही है. इसके तहत पर्यटकों को स्टेनलेस स्टील की बोतल उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे वापसी पर गेट पर जमा करना होगा.

फाटो जोन का वीडियो होने पर इनके खिलाफ होगी कार्रवाई: डीएफओ प्रकाश आर्या ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि जांच में वीडियो फाटो जोन का पाया जाता है तो संबंधित जिप्सी चालक, गाइड और दोषी पर्यटकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

