चिंताजनक! प्लास्टिक की बोतल चबाता दिखा हाथी, वनाधिकारियों में मचा हड़कंप

रामनगर: जंगल में हाथी का प्लास्टिक की बोतल खाने की कोशिश करता हुआ एक चितांजनक वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक हाथी जमीन पर पड़ी प्लास्टिक की बोतल को सूंड से उठाकर मुंह में डालते हुए दिख रहा है. हाथी पहले बोतल को पैरों से उछालता है और फिर उसे मुंह में डालकर खाने की कोशिश करता दिखाई देता है. यह वीडियो फाटो पर्यटन जोन के ग्रीन वॉटर होल क्षेत्र का बताया जा रहा है. हालांकि, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन वीडियो से चिंता बढ़ गई है.

प्लास्टिक का सेवन वन्यजीव के लिए हो सकता है खतरनाक: वीडियो सामने आने के बाद विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि प्लास्टिक का सेवन किसी भी वन्यजीव के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है. इससे उनकी जान तक को खतरा हो सकता है. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी इसे गंभीर मुद्दा बताया है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने कहा कि वीडियो वास्तव में अगर फाटो पर्यटन जोन का है तो यह बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. उन्होंने कहा कि अगर फाटो जोन में इस तरह की घटना हुई है तो यह वन विभाग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करता है.

प्लास्टिक बोतल खाते वीडियो बढ़ाई चिंता (फोटो सोर्स- Navit Kumar)

जंगल के अंदर प्लास्टिक की बोतल आखिर पहुंची कैसे? यह एक बड़ा सवाल है. अगर पर्यटक प्लास्टिक लेकर जा रहे हैं तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया और इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? उन्होंने इसे क्षेत्र और जंगल दोनों के लिए खतरनाक व शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से प्रदेश में गलत संदेश जाता है.