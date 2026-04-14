ETV Bharat / state

भीषण गर्मी में गजराज की अठखेलियां, नदी में मचाई धमा चौकड़ी, प्रतापपुर वनपरिक्षेत्र की तस्वीर

सूरजपुर : अप्रैल का महीना और तपती गर्मी...ऐसे में यदि कहीं से ठंडक मिल जाए तो क्या कहना.ठंडक सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं चाहिए होती है,बल्कि घने जंगल में रहने वाले वन्यप्राणी भी तेज गर्मी से बचने और खुद को ठंडा रखने के लिए कई तरह के उपाय तलाशते हैं. हमारे लिए पंखा,कूलर और AC जैसी सुविधाएं हैं,लेकिन उन वन्यप्राणियों का क्या जो भीषण गर्मी में जंगल की उमस में अपना जीवन बिताते हैं.फिर भी वन्यप्राणी खुद को कूल रखने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेते हैं.ऐसी ही सुखद तस्वीर सामने आई सूरजपुर से.जहां गजराज को गर्मी मिटाते हुए राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद किया.

फुलझर नदी में गजराज की अठखेलियां

सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में बहती है फुलझर नदी.इस नदी में पिछले दिनों दो हाथियों को पानी में मस्ती करते देखा गया.ये हाथी अपने विशालकाय शरीर को पानी के फुहारों से ठंडा कर रहे थे. दंतैल हाथी कभी नदी के बीच में उतरकर पूरी तरह बैठ जाते तो कभी पानी में ही दौड़ लगाकर मस्ती करते.इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा अपने बचपन की याद ताजा कर रहा हो.ये नजारा ना सिर्फ आकर्षक था बल्कि ये बता रहा था कि वन्यप्राणी किस तरह से मौसम के अनुसार खुद को ढालते हैं.