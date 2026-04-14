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भीषण गर्मी में गजराज की अठखेलियां, नदी में मचाई धमा चौकड़ी, प्रतापपुर वनपरिक्षेत्र की तस्वीर

सूरजपुर के प्रतापपुर वनपरिक्षेत्र में गजराज की मस्ती भरी तस्वीर सामने आई है. गर्मी से राहत पाने के लिए हाथियों ने अनोखा बंदोबश्त किया.

Elephant tricks in scorching heat
भीषण गर्मी में गजराज की अठखेलियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 14, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
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सूरजपुर : अप्रैल का महीना और तपती गर्मी...ऐसे में यदि कहीं से ठंडक मिल जाए तो क्या कहना.ठंडक सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं चाहिए होती है,बल्कि घने जंगल में रहने वाले वन्यप्राणी भी तेज गर्मी से बचने और खुद को ठंडा रखने के लिए कई तरह के उपाय तलाशते हैं. हमारे लिए पंखा,कूलर और AC जैसी सुविधाएं हैं,लेकिन उन वन्यप्राणियों का क्या जो भीषण गर्मी में जंगल की उमस में अपना जीवन बिताते हैं.फिर भी वन्यप्राणी खुद को कूल रखने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेते हैं.ऐसी ही सुखद तस्वीर सामने आई सूरजपुर से.जहां गजराज को गर्मी मिटाते हुए राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद किया.

फुलझर नदी में गजराज की अठखेलियां

सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में बहती है फुलझर नदी.इस नदी में पिछले दिनों दो हाथियों को पानी में मस्ती करते देखा गया.ये हाथी अपने विशालकाय शरीर को पानी के फुहारों से ठंडा कर रहे थे. दंतैल हाथी कभी नदी के बीच में उतरकर पूरी तरह बैठ जाते तो कभी पानी में ही दौड़ लगाकर मस्ती करते.इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा अपने बचपन की याद ताजा कर रहा हो.ये नजारा ना सिर्फ आकर्षक था बल्कि ये बता रहा था कि वन्यप्राणी किस तरह से मौसम के अनुसार खुद को ढालते हैं.

भीषण गर्मी में गजराज की अठखेलियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पानी से तापमान को रखते हैं नियंत्रित

भीषण गर्मी के बीच ये दृश्य काफी सुकून देने वाला था. जहां इंसान गर्मी से परेशान हैं, वहीं जंगल के ये विशालकाय जीव भी ठंडक पाने के लिए नदी के पानी का सहारा ले रहे हैं.हाथियों का इस तरह पानी में खेलना उनके स्वाभाविक व्यवहार का हिस्सा माना जाता है, जिससे उन्हें शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

Elephant tricks in scorching heat
भीषण गर्मी में गजराज की अठखेलियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों को लिए सुखद अनुभव

हाथियों की इस उछल कूद को नदी के किनारे से जा रहे ग्रामीणों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया. ये मनोरम वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. ग्रामीणों के लिए यह एक यादगार पल बन गया, जिसे उन्होंने सहेज लिया. वन क्षेत्र में इस तरह का दृश्य कम ही देखने को मिलता है, और जब भी ऐसा होता है, यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है. फिलहाल यह वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

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