ETV Bharat / state

हाथी ने युवती को कुचला, महुआ चुनने गई थी जंगल, बलरामपुर के रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज की घटना

वन विभाग ने मुनादी कर लोगों को हाथी से सतर्क रहने की हिदायत दी है. मृतक युवती अपनी बहन की ससुराल में रहती थी.

ELEPHANT TRAMPLED YOUNG WOMAN
हाथी ने युवती को कुचला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 7:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के चिनिया गांव में महुआ चुनने गई किशोरी की मौत हाथी के हमले में हो गई. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. मृतक युवती के शव का रामानुजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया. पीएम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को सौंप दिया गया. जिस इलाके में हाथी ने युवती को कुचला उस इलाके में अभी भी हाथी मौजूद है. सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग की टीम ने गांव वालों को मुनादी के जरिए उस इलाके में जाने से रोक लगाई है. ग्रामीणों ने बताया कि मृतक युवती जंगल में महुआ बीनने के लिए गई थी.

हाथी के हमले में युवती की मौत

जिस वक्त हाथी ने युवती पर हमला बोला उस वक्त युवती के साथ एक ग्रामीण भी मौजूद था. ग्रामीण ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई. ग्रामीणों ने बताया कि मृतक युवती का नाम पिंकी कुमार, उम्र 17 साल थी. मृतक युवती झारखंड के बरदरी गांव की रहने वाली थी और बलरामपुर अपने बहन की ससुराल में रहती थी. युवती की मौत के बाद से इलाके में दहशता का माहौल है.

हाथी ने युवती को कुचला (Etv Bharat)


22 हाथियों का दल इलाके में मौजूद

रामानुजगंज रेंजर निखिल सक्सेना ने बताया कि आज शनिवार सुबह चिनिया बीट महावीरगंज सर्किल में एक हाथी के हमले में किशोरी की मौत की घटना हुई है, उसके बाद हमने शव को यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर पीएम कराया है. बीते 31 मार्च से ही 22 हाथियों का दल महावीरगंज क्षेत्र में विचरण कर रहा था. वन विभाग के द्वारा मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा था कि महुआ चुनने के लिए जंगल के अंदर न जाएं उसके चलते यह घटना घटित हुई है.



परिजनों को दी गई सहायता राशि

रेंजर ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि मृतिका किशोरी के परिजनों को वन विभाग के द्वारा तत्कालिक रूप से 25 हजार की सहायता राशि दी गई है. अब आगे की प्रक्रिया में प्रकरण दर्ज कर जनहानि की शेष राशि भी जल्द प्रदान कराई जाएगी.



वन विभाग की ग्रामीणों से अपील

रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के महावीरगंज सर्किल में लगभग 2 दर्जन हाथियों का दल विचरण कर रहा है. वन विभाग के द्वारा हाथी प्रभावित गांव चिनिया महावीरगंज छतवा में लगातार मुनादी कराकर ग्रामीणों को जंगल की तरफ नहीं जाने और अपने घर पर रहने की अपील कर रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

लोनर हाथी से जुड़ी बड़ी बातें

  • 'लोनर हाथी' का मतलब दल से अलग हुआ अकेला हाथी होता है.
  • लोनर हाथी अक्सर झुंड से बिछड़कर हिंसक हो जाता है.
  • गुस्से में लोनर हाथी इंसानी बस्तियों में घुसकर तबाही मचाता है.
  • लोनर हाथी शब्द मुख्य रुप से एशियाई हाथियों (दंतैल) के लिए प्रयोग होता है.
  • लोनर हाथी अक्सर अकेले ही रहता है और आक्रमक होता है.

बांध में मिली गुम हुई स्वर्ण हाथी की मूर्ति, सिंघोर गांव में उमड़ा जनसैलाब

धान की रखवाली में लगे मंडी प्रभारी को हाथी ने कुचलकर मार डाला, बाल बाल बची पत्नी और 2 कर्मचारी

कोरबा के धोबीबारी में 50 हाथियों का उत्पात, कई घरों को पहुंचाया नुकसान, खा गए पीडीएस का राशन

TAGGED:

RAMANUJGANJ
BALRAMPUR
चिनिया गांव
RAMANUJGANJ FOREST RANGE
ELEPHANT TRAMPLED YOUNG WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.