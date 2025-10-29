ETV Bharat / state

खड़गवां वनपरिक्षेत्र में हाथी दल, फसल पर मंडरा रहा खतरा, ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किल

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हाथी दल सक्रिय है.खड़गवां वनपरिक्षेत्र में 11 हाथियों के कारण ग्रामीण दहशत में हैं.

Elephant Terror in village
खड़गवां वनपरिक्षेत्र में हाथी दल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 12:01 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 1:12 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले के खड़गवां वनपरिक्षेत्र में 11 हाथी दल सक्रिय है. देवडांड बीट के जंगलों में हाथियों की मौजूदगी देखी गई है. हाथियों का दल कटघोरा क्षेत्र से जिले से पहुंचा है, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है. हाथियों के विचरण से सबसे ज्यादा चिंता किसानों को है, क्योंकि खेतों में धान की फसल पककर तैयार है और कटाई की तैयारी चल रही है. किसानों को डर है कि कहीं ये हाथी उनकी साल भर की मेहनत पर पानी ना फेर दें. कुछ किसान रात में रतजगा कर अपनी फसल की निगरानी कर रहे हैं और हाथियों को दूर रखने के लिए टॉर्च और ढोल-नगाड़ों का सहारा ले रहे हैं.


वनविभाग की टीम है मुस्तैद : रेंजर शंखमुनि पांडेय ने बताया कि वनविभाग के कर्मचारी हाथियों के विचरण पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.यह दल अब घने जंगलों से होते हुए खेतों के आसपास पहुंच गया है. वनकर्मी लगातार गश्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं. ग्रामीणों को सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे हैं. वनविभाग की टीम दिन-रात ड्यूटी पर है और गांवों में मुनादी कराकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

खड़गवां वनपरिक्षेत्र में हाथी दल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाथियों को मानव बस्तियों से दूर रखने के लिए पटाखों और सर्च लाइट जैसी सामग्रियों का इंतजाम किया गया है. ग्रामीणों को रात के समय खेतों या जंगल की ओर न जाने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई है- शंखमुनि पांडेय, रेंजर



ग्रामीणों ने की हाथियों को खदेड़ने की मांग : ग्रामीणों ने वनविभाग से जल्द से जल्द हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने की मांग की है. खड़गवां क्षेत्र में हर साल हाथियों के आने की घटनाएं होती हैं, जिसके कारण पिछले वर्षों में फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा है. गांव वालों का कहना है कि यह वन विभाग की जिम्मेदारी है कि वह हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने के लिए ठोस कदम उठाए और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.वन विभाग को चाहिए कि वह हाथियों के विचरण पर लगातार नजर बनाए रखे और ग्रामीणों को जागरुक करें.

2025 में 2016 का मुआवजा : किसानों को फसल हानि की क्षतिपूर्ति तब ही दी जाती है जब कम से कम 33 प्रतिशत का नुकसान हुआ हो. इस तरह से 2024 के दौर में 2016 के दर से मुआवजा राशि निर्धारित के हिसाब से दी जा रही है. जो 9 हजार रुपए प्रति एकड़ है. हाथियों का दल यदि एक एकड़ में लगी धान की फसल को शत -प्रतिशत नुकसान पहुंचाता हैं तो किसान को अधिकतम नौ हजार रुपये का ही मुआवजा मिल सकता है. उसी एक एकड़ से उत्पादित 21 क्विंटल धान को समर्थन मूल्य पर बिक्री करने से किसान को सीधे 65 हजार रुपये मिलते हैं. हाथियों से नुकसान पर मुआवजा और समर्थन मूल्य में भारी अंतर है. यह अंतर मानव-हाथी द्वंद का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है.

उत्पादन और मुआवजा में भारी अंतर : किसानों से सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदती है. रुपए 3100 प्रति क्विंटल की दर से किसान को प्रति एकड़ रुपए 65,100 की राशि धान बिक्री से प्राप्त होती है. उसका प्रति एकड़ खर्चा लगभग रुपए 15 हजार कम कर दिया जाए तो किसान को प्रति एकड़ रुपए 50 हजार की बचत होती है. इसलिए धान की फसल की क्षतिपूर्ति की दर कम से कम रुपए 50 हजार प्रति एकड़ किए जाने की मांग किसान कर रहे हैं.

कैस मिलता है मुआवजा ?: फसल मुआवजा पाने के लिए किसानों को अपने ग्राम पंचायत से आवेदन करना होता है, जिसके बाद वन विभाग की टीम नुकसान का आकलन करती है.इसके बाद मुआवजा राशि मिलती है. प्रभागीय वनाधिकारी के जांच के बाद सूची मुख्यालय भेज दी जाती है, जहां से सरकार की ओर से मुआवजे की एकमुश्त भुगतान राशि जारी कर प्रभावित किसानों को बांटी जाती है.

अंबिकापुर में गजराज का आतंक, 25 हाथियों के दल ने मचाई तबाही, सेल्फी ले रहे युवक को मार डाला

25 हाथियों का झुंड पहुंचा शहर, पहली बार बांकी डैम से नीचे आए हाथी

कोरबा एलिफेंट अटैक में एक युवक की मौत, करतला में घूम रहा 50 हाथियों का दल

