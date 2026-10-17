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कोरबा के पसान में हाथी का हमला, खेत बचाने में घायल हुए किसान की गई जान

कोरबा में हाथी का हमला ( ETV BHARAT )

कोरबा: जिले में मानव-हाथी संघर्ष का दौर जारी है. कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत संवेदनशील पसान क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों की मौजूदगी के बीच एक व्यक्ति की मौत हो गयी है. खेत बचने जंगल की हाथियों को खदेड़ने के दौरान हुई घटना में 42 वर्षीय किसान प्रताप सिंह की दर्दनाक मौत हो गई है. रात को घायल हुए किसान ने इलाज के दौरान बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं ग्रामीणों के बीच हाथियों की आवाजाही को लेकर भारी दहशत और आक्रोश का माहौल है.

इलाज के दौरान तोड़ा दम ​मिली जानकारी के अनुसार, पसान क्षेत्र में किसान प्रताप सिंह की मौत हुई है. जिन्हें हाथी ने कुचला या किसी और तरह से चोट पहुंचाई यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है. बताया जा रहा है कि किसान अपने खेतों की सुरक्षा के लिए जंगल में विचरण कर रहे हाथी को खदेड़ने के लिए देर रात जंगल की ओर गए थे. इसी दौरान किसान मुंह के बल जमीन पर गिरा, जिससे वह घायल हो गया. जंगल में पूरी तरह से अंधेरा था. किसान हाथी को अपनी ओर आते हुए नहीं देख पाए. इसी बीच या हादसा हुआ, जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था.परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत उपचार के लिए बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल लाया गया.जहां गंभीर हालत में इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.