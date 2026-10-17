कोरबा के पसान में हाथी का हमला, खेत बचाने में घायल हुए किसान की गई जान
छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों का खौफ है. हाथी मानव संघर्ष में एक किसान की जान चली गई. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 10:49 PM IST
कोरबा: जिले में मानव-हाथी संघर्ष का दौर जारी है. कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत संवेदनशील पसान क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों की मौजूदगी के बीच एक व्यक्ति की मौत हो गयी है. खेत बचने जंगल की हाथियों को खदेड़ने के दौरान हुई घटना में 42 वर्षीय किसान प्रताप सिंह की दर्दनाक मौत हो गई है. रात को घायल हुए किसान ने इलाज के दौरान बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं ग्रामीणों के बीच हाथियों की आवाजाही को लेकर भारी दहशत और आक्रोश का माहौल है.
इलाज के दौरान तोड़ा दम
मिली जानकारी के अनुसार, पसान क्षेत्र में किसान प्रताप सिंह की मौत हुई है. जिन्हें हाथी ने कुचला या किसी और तरह से चोट पहुंचाई यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है. बताया जा रहा है कि किसान अपने खेतों की सुरक्षा के लिए जंगल में विचरण कर रहे हाथी को खदेड़ने के लिए देर रात जंगल की ओर गए थे. इसी दौरान किसान मुंह के बल जमीन पर गिरा, जिससे वह घायल हो गया. जंगल में पूरी तरह से अंधेरा था. किसान हाथी को अपनी ओर आते हुए नहीं देख पाए. इसी बीच या हादसा हुआ, जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था.परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत उपचार के लिए बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल लाया गया.जहां गंभीर हालत में इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
घूम रहा 52 हाथियों का दल
कोरबा जिले के पसान और आसपास के वन क्षेत्रों में इन दिनों हाथियों का एक बड़ा दल डेरा डाले हुए है. जिसमे 52 हाथी शामिल हैं. हाथियों का यह दल भोजन और पानी की तलाश में लगातार ग्रामीण बस्तियों और खेतों का रुख कर रहा है. हाल ही के दिनों में क्षेत्र में धान की फसलों को भारी नुकसान पहुँचाने और रिहायशी इलाकों के करीब तक आ जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इससे पहले भी इस क्षेत्र में हाथियों के हमले से कई ग्रामीणों की जान जा चुकी है.
हाथी के हमले से ग्रामीणों में गुस्सा
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. वन विभाग की विशेष टीमें क्षेत्र में डेरा डाले हुए हाथियों की लोकेशन ट्रैक करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी नजर रखने में जुटी हुई हैं. क्षेत्र में बढ़ते हाथियों के उत्पात और जान-माल के लगातार हो रहे नुकसान से ग्रामीणों में आक्रोश है.
सुरक्षा पर उठे सवाल
उत्तरी छत्तीसगढ़ के सुरगुजा, कोरबा, रायगढ़ और जशपुर जैसे वन बहुल इलाकों में मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर और पुरानी समस्या है. पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के हमलों में सैंकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. हाथियों के प्राकृतिक गलियारों में मानवीय दखल, जंगलों में पानी और भोजन की कमी के कारण ये जानवर आबादी की तरफ रुख कर रहे हैं. वन विभाग के लगातार अपील के बाद भी ग्रामीण जंगल को ओर जा रहे हैं. जिसका एक कारण फसल को सुरक्षा भी है.