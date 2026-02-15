ETV Bharat / state

बाघ के बाद गया के रिहायशी इलाके में घुसा हाथी, लोगों में मची अफरातफरी

गया के रिहायशी इलाके में हाथी घुसा ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जिले में शुक्रवार शाम को बाघ देखा गया था, वहीं अब आबादी वाले क्षेत्र में जंगली हाथी घुस आया. बड़ी आबादी के बाजार वाले क्षेत्र में गजराज मस्ती से घूमते रहे. वहीं, लोगों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जंगली हाथी को वापस जंगल वाले इलाके में छोड़ने की कोशिश में जुट गई. आबादी वाले इलाके में घुसा जंगली हाथी: स्थानीय लोगों के मुताबिक झारखंड के क्षेत्र से यह जंगली हाथी बिहार के क्षेत्र में घुसा है. झारखंड के सीमावर्ती बाराचट्टी के बरवाडीह के जंगल की ओर से निकलकर यह हाथी बाराचट्टी के आबादी के क्षेत्र में प्रवेश कर गया. हाथी बाराचट्टी के पदुमचक, सरवां बाजार, तिवारी चक, सुरौंधा समेत कई गांव में देखा गया है. हाथी के कारण मची अफरातफरी (ETV Bharat) हाथी की वजह से लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति देखने को मिली. हालांकि राहत की बात ये रही कि हाथी ने किसी प्रकार का उत्पात नहीं मचाया है. वन विभाग की टीम लोगों को सतर्क करती दिखी. वहीं, कई लोग दूर-दूर से हाथी का वीडियो भी बनाते दिखे.