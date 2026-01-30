ETV Bharat / state

कॉर्बेट में दुर्लभ नजारा: पेड़ों की ओट में आराम फरमाता दिखा हाथी, कैमरे में हुआ कैद

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से समय-समय पर वन्यजीवों की ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहते हैं, जो प्रकृति की अद्भुत दुनिया से रूबरू कराते हैं. कभी बाघ की शान, तो कभी तेंदुए की फुर्ती, और कभी दुर्लभ पक्षियों की झलक कॉर्बेट पार्क हमेशा कुछ नया दिखाता है. लेकिन इस बार जंगल से जो तस्वीर सामने आई है, वह सचमुच बेहद खास और दुर्लभ मानी जा रही है.

आमतौर पर आपने जंगल में हाथियों को चलते, झुंड में विचरण करते या पानी पीते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन हाथी को इस तरह शांत में आराम करते या सोते हुए नहीं देखा होगा. कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक पर्यटक जोन से सामने आई इस तस्वीर में एक विशालकाय हाथी जंगल की हरियाली के बीच आराम करता हुआ दिखाई दे रहा है. पेड़ों और झाड़ियों के बीच हाथी इस कदर घुल-मिल गया है कि पहली नजर में उसे पहचान पाना भी आसान नहीं है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथी सोते हुए कैमरे में हुआ कैद (Video-Sanjay Chimwal)

यह तस्वीर इस बात का भी प्रमाण है कि प्रकृति का ‘कैमोफ्लाज’ केवल छोटे जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े जानवरों पर भी कई बार पूरी तरह काम कर जाता है. हरे-भरे जंगल के बीच हाथी का शांत होकर लेटना और आसपास के वातावरण में खुद को समाहित कर लेना, वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी दुर्लभ दृश्य से कम नहीं है.

वन्यजीव विशेषज्ञ संजय छिम्वाल का कहना है कि हाथी आमतौर पर कम समय के लिए लेटकर आराम करते हैं और खुले में इस तरह सोते हुए दिखाई देना काफी असामान्य होता है. यही वजह है कि यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग कॉर्बेट की जैव विविधता की एक बार फिर सराहना कर रहे हैं. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व न केवल बाघों के लिए, बल्कि हाथियों समेत अनेक वन्यजीवों के सुरक्षित आवास के रूप में जाना जाता है. ऐसी दुर्लभ झलकियां यह याद दिलाती हैं कि जंगल की दुनिया कितनी शांत, सुंदर और रहस्यमयी है. बता दें कि यह वीडियो ढिकाला पर्यटन जोन का है जो संजय छिम्वाल द्वारा शूट किया गया है.