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काम ना होने की शर्त पर हाथियों ने ले ली छुट्टी, आराम फरमाते कराएंगे मसाज, मिलेगा VIP ट्रीटमेंट

पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी रिजुविनेशन कैंप ( ETV Bharat )

पन्ना: पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में आज से हाथी रिजुविनेशन कैंप का आयोजन किया गया जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के हाथियों को उनके मनपसंद का आहार जैसे किला गन्ना पौष्टिक दलिया एवं नारियल और लड्डू खिलाए गए. यह कैंप 24 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान हाथियों को आराम दिया जाएगा और उनको उनका मनपसंद आहार खिलाया जाएगा. पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 21 हाथी मौजूद यह कैंप हिनौता हाथी कैंप में आयोजित हुआ जिसमें सर्वप्रथम हाथियों को तिलक लगाया गया, उसके बाद हाथियों का पुष्प से स्वागत किया गया. फिर उनको बारी-बारी उनका मनपसंद आहार खिलाया गया. पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 21 हाथी मौजूद हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए अहम योगदान देते हैं. ये वर्ष भर रेस्क्यू एवं निगरानी में काम करते हैं.