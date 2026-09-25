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काम ना होने की शर्त पर हाथियों ने ले ली छुट्टी, आराम फरमाते कराएंगे मसाज, मिलेगा VIP ट्रीटमेंट

पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी रिजुविनेशन कैंप का आयोजन. हाथियों को एक सप्ताह तक दिया जाएगा आराम. होगा स्वास्थ्य परीक्षण सफाई.

Panna Hinauta Elephant Camp
पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी रिजुविनेशन कैंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
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पन्ना: पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में आज से हाथी रिजुविनेशन कैंप का आयोजन किया गया जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के हाथियों को उनके मनपसंद का आहार जैसे किला गन्ना पौष्टिक दलिया एवं नारियल और लड्डू खिलाए गए. यह कैंप 24 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान हाथियों को आराम दिया जाएगा और उनको उनका मनपसंद आहार खिलाया जाएगा.

पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 21 हाथी मौजूद

यह कैंप हिनौता हाथी कैंप में आयोजित हुआ जिसमें सर्वप्रथम हाथियों को तिलक लगाया गया, उसके बाद हाथियों का पुष्प से स्वागत किया गया. फिर उनको बारी-बारी उनका मनपसंद आहार खिलाया गया. पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 21 हाथी मौजूद हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए अहम योगदान देते हैं. ये वर्ष भर रेस्क्यू एवं निगरानी में काम करते हैं.

Panna Hinauta Elephant Camp
पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी रिजुविनेशन कैंप (ETV Bharat)

पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बृजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया "गणेश चतुर्थी के अवसर पर पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी रिजुविनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हाथियों को एक सप्ताह तक आराम दिया जाएगा. उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उनकी सफाई की जाएगी. उनको उनके पसंद का आहार खिलाया जाएगा. यह कार्यक्रम अगले 7 दिनों तक जारी रहेगा जिसमें अलग-अलग दिन अलग-अलग आहार खिलाए जाएंगे. लोगों को भी इस हाथी रिजुविनेशन कैंप कैंप से जोड़ा जाएगा. एक दिन स्कूली बच्चों को भी इस कैंप में शामिल किया जाएगा."

Panna Hinauta Elephant Camp
पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी रिजुविनेशन कैंप (ETV Bharat)

हाथियों का रहता है अहम योगदान

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या को लेकर यह देश दुनिया में चर्चा में बना हुआ है. इसका श्रेय यहां के स्टाफ और श्रमिकों को तो जाता ही है साथ ही इसमें हाथियों का भी अहम योगदान है. क्योंकि हाथी टाइगर के रेस्क्यू और निगरानी में अहम योगदान देते हैं. कार्यक्रम के दौरान पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बृजेंद्र श्रीवास्तव एवं डिप्टी डायरेक्टर बीके पटेल एवं पन्ना टाइगर रिजर्व का पूरा स्टाफ मौजूद रहा.

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