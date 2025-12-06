ETV Bharat / state

दल से बिछड़ा लोनर हाथी कोरबा शहर के करीब पहुंचा, कॉफी पॉइंट रोड को आम लोगों के लिए किया गया बंद

दल से बिछड़ा हाथी: जानकारी के अनुसार, फिलहाल हाथी बालको क्षेत्र के मशहूर पर्यटन स्थल कॉफी प्वाइंट के करीब के गांवों के आसपास विचरण कर रहा है. हाथी अपने दल से बिछड़ गया है. जिसके चलते उसका व्यवहार आक्रामक हो गया है. हाथी किसी भी समय आबादी की ओर बढ़ सकता है. इसे देखते हुए विभाग ने निगरानी तेज कर दी है.

कोरबा: शहर से महज़ 8 से 10 किलोमीटर दूर एक दंतैल लोनर हाथी की मूवमेंट पाई गई है. इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बालको से कॉफी पॉइंट की ओर जाने वाले मार्ग को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है. ग्रामीणों को भी सचेत रहने के चेतावनी दी गई है.

इस मार्ग पर चल रहे केवल वन विभाग के वाहन: बालको से कॉफी पॉइंट मार्ग पर वन विभाग की टीमें लगातार हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं. लोनर हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास जारी है. बालको कॉफी पॉइंट के पास एक सूचना बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें लोगों को उस दिशा में जाने से सख्त मना किया गया है. अधिकारियों ने लोगों से अनुरोध किया है कि प्रतिबंधित मार्गों का उपयोग न करें और हाथी के विचरण क्षेत्र से दूर रहें. किसी भी गतिविधि या हाथी के मूवमेंट की सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील भी की गई है.

12 हाथियों के दल से बिछड़ा एक लोनर हाथी कॉफी प्वाइंट के करीब देखा गया है. वह आसपास के क्षेत्र में विचरण कर रहा है. लोनर होने के कारण वह आक्रामक है, लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है. निगरानी तेज कर दी गई है, इस मार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है- कोरबा वनमंडल की डीएफओ प्रेमलता यादव

हफ्ते भर में यह दूसरा लोनर हाथी: लोनर हाथी दल से बिछड़ा वह हाथी होता है, जिसे हाथी अपने समूह से अलग कर देते हैं. जिसके कारण उसका व्यवहार बदल जाता है. वह आक्रामक हो जाता है, हफ्ते भर के भीतर कोरबा वन मंडल में यह दूसरा लोनर हाथी है, जो रिहायशी इलाके के करीब पहुंचा है और आम लोगों के लिए खतरा बन गया है.

12 हाथियों के दल से बिछड़ा: दो दिन पहले एक लोनर हाथी गांव गोढ़ी से होते हुए कनकी पहुंच गया था, हालांकि अब वह धरमजयगढ़ की ओर रवाना हो चुका है. शनिवार को जिस लोनर हाथी को काफी पॉइंट मार्ग में देखा गया है. यह कटघोरा की ओर से कोरबा वनमंडल में दाखिल हुआ है, 12 हाथियों का एक दल लगातार कोरबा और कटघोरा वन मंडल के इलाकों में आना-जाना करता रहता है. वन विभाग के अनुसार कॉफी प्वाइंट में जिस लोनर हाथी को देखा गया है. वह इसी 12 हाथियों के दल का एक सदस्य है, जो अब दल से अलग हो चुका है.