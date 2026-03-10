ETV Bharat / state

रोहतास में हाथी का उत्पात, रेस्क्यू के लिए पश्चिम बंगाल से आयी टीम

झारखंड के जंगलों से भटक कर रोहतास में आया हाथी ने उत्पात मचा रखा है. हाथी को पकड़ने के लिए बंगाल से टीम आयी है.

Elephant Rampage in Rohtas
रोहतास में हाथी (ETV Bharat)
Published : March 10, 2026 at 4:59 PM IST

रोहतास: बिहार के रोहतास में हाथी के आतंक से लोग दहशत में हैं. हाथी ने अब तक कई पालतू पशुओं को कुचलकर मार दिया है, जबकि कई पशु घायल हो गए हैं. खेतों में लगे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है. कई घरों को ध्व्स्त कर दिया है, जिससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं.

10 दिनों से उत्पात: मामला जिले के तिलौथू के पास की है. सोन नदी के बीचो-बीच स्थित बालू के ऊंचे टीलानुमा स्थान पर हाथी का आतंक देखने को मिला है. बताया जाता है कि पिछले दस दिनों से झारखंड के जंगलों से भटक कर हाथी रोहतास के इलाके में पहुंच गया है. एक सप्ताह पहले नौहट्टा के जंगलों में हाथी का उत्पात देखा गया था. अब यह आगे बढ़कर तिलौथू की तरफ आ गया है.

रोहतास में हाथी का उत्पात (ETV Bharat)

फसल और घर को उजाड़ा: किसान बताते हैं कि सोन नदी में जब पानी कम हो जाता है तो टीला पर कुछ लोग अपनी झोपड़ी बनाकर खेती-बाड़ी करते हैं. हाथी के हमले में कई झोपड़ी उजड़ गई है. लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

वन विभाग चला रहा अभियान: इस संबंध में डीएफओ बताते हैं कि हाथी जिस रास्ते आया है, उसी रास्ते से उसे उसके झुंड तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से आई विशेष टीम और वन विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है.

Elephant Rampage in Rohtas
रोहतास में हाथी (ETV Bharat)

"क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हाथी को बेहोश करना जोखिम भरा हो सकता है. ग्रामीणों से अपील है कि हाथी को छेड़ने का प्रयास न करें. देखते ही तुरंत वन विभाग को सूचना दें." -स्टालिन फीडल कुमार, डीएफओ रोहतास

स्थानीय लोग परेशान: लोग बताते हैं कि हाथी दिन में मूंज के जंगल में आराम करता है. देर शाम मूंज के जंगल से निकलकर सोन का पानी पीता है. रात भर अपने भोजन के लिए फसल का नुकसान करता है. मनोरमा देवी कहती है कि झोपड़ी को तोड़कर आटा, चावल, चना आदि अनाज भी खा जा रहा है.

"जिस झोपड़ी में इंसान का गंध मिलता है, पहले उस झोपड़ी को उजाड़ देता है. सभी भाग कर सोन नदी के बीच टीला पर रह रहे हैं. हाथी सोन टीला के बीच अपना स्थाई निवास बन चुका है." -मनोरमा देवी, स्थानीय

Elephant Rampage in Rohtas
रोहतास में हाथी (ETV Bharat)

बेहोश कर हाथ को हटाने की मांग: स्थानीय अरविंद कुमार ने बताया कि प्रशासन ने कहा था कि हाथी को वापस झारखंड भेज दिया गया है, लेकिन हाथी यहीं है. इसको लेकर वन विभाग को फोन किया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. ग्रामीणों ने बताया कि गेहूं की फसल पक गई है ऐसे में पटाखे और मशाल से हाथी को भागने पर खेतों में आग लगने की आशंका है. हाथी को बेहोश कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की ग्रामीणों ने मांग की है.

