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एमसीबी के बढ़वार में हाथी का उत्पात, बहरासी वन परिक्षेत्र में मवेशियों को कुचलकर मारा

एमसीबी जिले के बढ़वार ग्राम पंचायत में हाथी ने भैंस और उसके बच्चे की जान ले ली.इस घटना से ग्रामीण डरे हुए हैं.

elephant damaged hut
एमसीबी के बढ़वार में हाथी का उत्पात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 5:55 PM IST

4 Min Read
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एमसीबी : मनेंद्रगढ़ वनमंडल के बहरासी वन परिक्षेत्र में हाथी का आतंक देखने को मिला है. ग्राम पंचायत बढ़वार में हाथी ने रस्सी से बंधे भैंस और उसके पड़वे को कुचलकर मार डाला है.इसके बाद हाथी ने पास बनी झोपड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. जिसके कारण झोपड़ी में रखे बर्तन और अन्य घरेलू सामान भी हाथी के उत्पात की चपेट में आ गए. घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.


गांव के करीब पहुंचा हाथियों का दल
जानकारी के अनुसार विकासखंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बढ़वार के आसपास हाथियों की आवाजाही बनी हुई है. इसी दौरान हाथियों का दल गांव के नजदीक पहुंच गया. एक हाथी ग्रामीण बीरन यादव की बाड़ी में जा पहुंचा, जहां भैंस और उसका पड़वा बंधा हुआ था. हाथी ने भैंस और पड़वे को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इसके बाद हाथी ने पास में बनी झोपड़ी को भी नुकसान पहुंचाया.

elephant damaged hut
बाड़ी में बनी झोपड़ी को तोड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


ग्रामीणों में बढ़ा डर

हाथियों की गांव के करीब मौजूदगी की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने सतर्कता बरती. लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर रहने का प्रयास किया और हाथियों से दूरी बनाए रखी. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहले से ही हाथियों की आवाजाही बनी हुई है.जंगल से लगे गांव होने के कारण ग्रामीणों को लगातार हाथियों के गांव की ओर आने का डर बना रहता है ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चिंता अपने परिवार और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर है. जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को रात के समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है.

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हाथी ने झोपड़ी को पहुंचाया नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा वन अमला

घटना की जानकारी वन विभाग को मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा। वन कर्मचारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का जायजा लिया। मृत भैंस और बच्चे के साथ क्षतिग्रस्त झोपड़ी, बर्तन और अन्य सामान का भी निरीक्षण किया गया वन विभाग द्वारा घटना की जानकारी दर्ज कर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नुकसान के आकलन के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बहरासी क्षेत्र में एक हाथी की मौजूदगी है.हाथी ने एक भैंस और बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया है . झोपड़ी को भी क्षति पहुंची है.घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया जा रहा है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी- इंद्रभान पटेल,वन परिक्षेत्र अधिकारी



पशुधन की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण चिंतित

हाथी के हमले में भैंस और बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों को अपने मवेशियों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है.जंगल से लगे गांवों में ग्रामीण अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों की आवाजाही की लगातार निगरानी जरूरी है, ताकि हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले ही लोगों को इसकी जानकारी मिल सके.

जंगल की ओर नहीं जाने की हिदायत

वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. ग्रामीणों से कहा गया है कि हाथियों के नजदीक जाने या उनका पीछा करने का प्रयास न करें विशेषकर सुबह और देर शाम के समय जंगल एवं वन क्षेत्र से लगे इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। वन अमले ने ग्रामीणों को स्पष्ट हिदायत दी है कि हाथियों का सामना होने पर उन्हें घेरने, भगाने या उनके करीब जाकर फोटो-वीडियो बनाने की कोशिश न करें यदि किसी क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी दिखाई देती है तो तत्काल वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है.

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