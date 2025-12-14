मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हाथियों का उत्पात, अलर्ट पर वन विभाग
मनेंद्रगढ़ के रिहायशी इलाकों में 11 हाथियों का दल घूम रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 14, 2025 at 10:16 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के वनमंडल मनेंद्रगढ़ और वनपरिक्षेत्र कोटाडोल बीते कई दिनों से हाथियों का उत्पात जारी है. बघेल ग्राम ढाब और केसौडा में 11 हाथियों का दल घूम रहा है. रात के समय में हाथियों का उत्पात और बढ़ जाता है. खेत खलिहान में रखे धान को हाथी चट कर रहे हैं इसके अलावा केले की खेती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं.
हाथियों की मौजूदा लोकेशन को लेकर वन विभाग अलर्ट
हाथियों का दल अभी वन परिक्षेत्र बहरासी में डेरा जमाए हुए हैं. हाथियों का यह झुंड बीट क्रमांक P 1120,1031 और 1032 में विचरण कर रहा है. हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क कर दिया है. इलाके में मुनादी कराई जा रही है. लोगों को हाथियों से दूर रहने की समझाइस दी जा रही है. हाथियों की गतिविधि को देखते हुए वन विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
बड़वार में हाथी का हमला
रविवार शाम को बड़वार इलाके में हाथी ने एक बाइक सवार पर हमला कर दिया. बाइक सवार शख्स ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई. इस घटना में हाथियों के दल ने बाइक को बुरी तरह तहस नहस कर दिया. मुकेश चेरवा नाम का शख्स बड़गांवकला से बाजार कर घर वापस आ रहा था तभी बीच रास्ते में हाथी से उसका सामना हो गया.
वन विभाग के कर्मचारी हाथियों को जंगल के अंदर भगाने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं. वन विभाग ग्रामीणों को सतर्क कर रहा है- इंद्रभान पटेल, रेंजर, वन परिक्षेत्र बहरासी
लोगों को किया जा रहा अलर्ट
हाथियों से सावधान रहने की अपील वन विभाग की तरफ से की जा रही है. लोगों को बताया गया है कि रात के समय घर से बाहर न निकलें. जंगल की ओर जाने से भी ग्रामीणों को मना किया गया है. वन विभाग ने कहा है कि जहां भी लोगों को हाथियों के मूवमेंट की जानकारी मिले वे वन विभाग को संपर्क करें.
वन विभाग की टीम मुस्तैद
हाथियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हाथियों को जंगल के अंदर भगाने का प्रयास किया जा रहा है और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है. वन विभाग का उद्देश्य है कि हाथियों को सुरक्षित रखा जाए और ग्रामीणों को भी सुरक्षित रखा जाए.