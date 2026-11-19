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कबीरधाम में हाथी का तांडव, बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला, एमसीबी के सेमरमथानी और खर्राडोल में घूम रहा हाथियों का दल

छत्तीसगढ़ हाथी का तांडव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कवर्धा\एमसीबी: कबीरधाम जिले में जंगली हाथी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. दलदली वन परिक्षेत्र के बनगौरा गांव में धान कटाई के लिए खेत गई 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला बैगिन बाई को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला. चार दिन के भीतर हाथी के हमले से दूसरी महिला की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों में जंगल और खेतों की ओर जाने को लेकर भय बना हुआ है.

सुबह खेत जाने निकली महिला शाम तक घर नहीं लौटी बैगिन बाई बुधवार सुबह करीब 9 बजे घर से खेत जाने के लिए निकली थी. शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान खेत की मेड़ पर महिला का शव मिला. आसपास हाथी के पैरों के निशान और महिला के शरीर पर कुचलने के गंभीर चोट के निशान पाए गए. आशंका है कि खेत में काम करने के दौरान महिला का सामना हाथी से हुआ और उसने हमला कर दिया.