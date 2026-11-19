कबीरधाम में हाथी का तांडव, बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला, एमसीबी के सेमरमथानी और खर्राडोल में घूम रहा हाथियों का दल
कवर्धा में चार दिन में हाथी के हमले से दूसरी मौत की घटना सामने आई है. एमसीबी वनविभाग हाथी दल की निगरानी कर रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 7:40 AM IST
कवर्धा\एमसीबी: कबीरधाम जिले में जंगली हाथी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. दलदली वन परिक्षेत्र के बनगौरा गांव में धान कटाई के लिए खेत गई 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला बैगिन बाई को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला. चार दिन के भीतर हाथी के हमले से दूसरी महिला की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों में जंगल और खेतों की ओर जाने को लेकर भय बना हुआ है.
सुबह खेत जाने निकली महिला शाम तक घर नहीं लौटी
बैगिन बाई बुधवार सुबह करीब 9 बजे घर से खेत जाने के लिए निकली थी. शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान खेत की मेड़ पर महिला का शव मिला. आसपास हाथी के पैरों के निशान और महिला के शरीर पर कुचलने के गंभीर चोट के निशान पाए गए. आशंका है कि खेत में काम करने के दौरान महिला का सामना हाथी से हुआ और उसने हमला कर दिया.
|घटना दोपहर की है, लेकिन वन विभाग को शाम करीब 6 बजे सूचना मिली. टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मृतका के परिजनों को तत्काल सहायता राशि के रूप में 25 हजार रुपये दिए. वहीं, आसपास के गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को रात में घर से बाहर नहीं निकलने और जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई है- निखिल अग्रवाल, वन मंडलाधिकारी
हफ्ते भर में हाथी के हमले की दूसरी घटना
हैरानी की बात यह है कि चार दिन पहले घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश की सीमा से लगे भरोसा टोला गांव में इसी हाथी ने बाजार जा रही बुजुर्ग महिला रामबई यादव पर हमला कर उसकी जान ले ली थी. हाथी ने महिला को सूंड से उठाकर पटकने के बाद पैरों से कुचल दिया था. अब दूसरी घटना ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है.
झुंड से बिछड़ा हाथी मचा रहा तांडव
बताया जा रहा है कि झुंड से बिछड़ा एक नर हाथी इस क्षेत्र में लगातार विचरण कर रहा है. कबीरधाम जिला अचानकमार टाइगर रिजर्व और मध्यप्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से लगा हुआ है, जहां से हाथियों का आवागमन होता रहता है.
एमसीबी में गांव के पास घूम रहे चार हाथी
इधर मनेंद्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत केल्हारी वन परिक्षेत्र के ग्राम सेमरमथानी और खर्राडोल के समीप जंगल में चार हाथियों के दल की मौजूदगी से वन विभाग सतर्क हो गया है. जंगल में हाथियों के विचरण की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला सक्रिय हो गया है. हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. वहीं आसपास के गांवों में ग्रामीणों को हाथी-मानव द्वंद्व से बचाव और सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जा रहा है.
जानकारी के अनुसार चार हाथियों का दल इन दिनों सेमरमथानी और खर्राडोल के आसपास के जंगलों में विचरण कर रहा है. हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है. वनकर्मियों की टीम लगातार जंगल और आसपास के इलाकों में गश्त कर रही है. इसके साथ ही ग्रामीणों को हाथियों की गतिविधियों से अवगत कराते हुए विशेष सतर्कता बरतने की समझाइश दी जा रही है.
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