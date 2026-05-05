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बिग ब्रेकिंग: धमतरी में फिर दिखे दो दंतैल हाथी, कई गांवों में अलर्ट जारी

धमतरी में हाथियों का उत्पात ( ETV BHARAT )

धमतरी में हाथी ने बढ़ाया तनाव (ETV BHARAT)

हाथियों की हलचल नगरी रेंज के तुमबहरा क्षेत्र में लगातार बनी हुई है. स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है.

धमतरी : नगरी रेंज क्षेत्र में दो दंतैल हाथियों की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. ये हाथी जंगल से निकलकर सड़कों को पार करते हुए भी नजर आए, जिसका वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सतर्कता और बढ़ा दी गई है.

⦁ भैंसामुड़ा

⦁ संबलपुर

⦁ अमाली

⦁ छिपली

⦁ गोरेगांव

ने बताया कि जिले में फिलहाल दो दंतैल हाथी सक्रिय रूप से विचरण कर रहे हैं. इनकी निगरानी के लिए वन विभाग की टीम लगातार मौके पर तैनात है. करीब 20 सदस्यीय टीम हाथियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके-श्रीकृष्ण जाधव,डीएफओ, धमतरी वन विभाग

ग्रामीणों से अपील

वन विभाग द्वारा गांव-गांव में मुनादी कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे हाथियों के नजदीक न जाएं और किसी भी तरह से उन्हें परेशान करने की कोशिश न करें. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से घर के अंदर सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है.

नगरी और दुगली रेंज में सतर्कता

नगरी रेंज से लगा हुआ दुगली रेंज क्षेत्र भी संवेदनशील हो गया है, जहां हाथियों के मूवमेंट की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में वन विभाग ने दोनों रेंज क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है.

दहशत में ग्रामीण

फिलहाल स्थिति पर वन विभाग की टीम पूरी तरह नजर बनाए हुए है, लेकिन हाथियों की मौजूदगी से इलाके के ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें.