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हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर घुसा जंगली हाथी, लोगों में मची मची अफरा तफरी, देखिये वीडियो

बताया जा रहा है कि पहले बार हाथी दुधाधारी चौक के आसपास आबादी में घुस आया.

ELEPHANT HARIDWAR PETROL PUMP
हरिद्वार पेट्रोल पंप पर हाथी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 3:02 PM IST

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Updated : April 16, 2026 at 3:14 PM IST

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हरिद्वार: रिहायशी इलाकों में फिर से जंगल हाथियों के घुसने का सिलसिला शुरू हो गया है. बुधवार देर रात एक जंगली हाथी आबादी में घुस आया. यहां हाथी ने जमकर उत्पात मचाया. इतना ही नहीं हाथी दुधाधारी चौक के पास संचालित एक पेट्रोल पंप के अंदर घुस गया. हाथी को देखकर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई. सोशल मीडिया पर हाथी के पेट्रोल पंप में घुसने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार देर रात जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी, हरिद्वार के दुधाधारी चौक के पास आबादी में आ घुसा. सबसे पहले हाथी चौक के पास संचालित एक पेट्रोल पंप में घुस गया. हाथी को देखकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई. हाथी सीधा पेट्रोल पंप के अंदर घुसा तो वहां मौजूद लोगों ने दौड़ लगा दी. जैसे तैसे करके भागकर अपनी जान बचाई.

थोड़ी देर पेट्रोल पंप में चहलकदमी करने के बाद हाथी वहां से निकला. इसके बाद हाथी हाईवे की सर्विस लेन पर पहुंचा. वहां से होता हुआ हाथी रानी गली में घुस गया. इस बीच मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. कुछ लोग हाथी की वीडियो बनाने लगे. एक युवक ने तो वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया. वह हाथी के बिल्कुल नजदीक चला गया.

हाथ की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. सबसे पहले भीड़ को नियंत्रित किया. सोशल मीडिया पर हाथी का आबादी में घुसने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वनकर्मी युवक को सावधान और हाथी से दूर रहने की हिदायत देते हुए भी सुनाई दे रहे हैं. गनीमत रही कि वक्त रहते हाथी पर लोगों की नजर पड़ गई. जिससे बड़ा हादसा टल गया.

अभी तक हरिद्वार के जगजीतपुर, मिस्सरपुर, श्यामपुर, चंडीघाट, बिलकेश्वर क्षेत्र में ही हाथियों की मूवमेंट बनी हुई थी. बताया जा रहा है कि पहले बार हाथी दुधाधारी चौक के आसपास आबादी में घुस आया. हाथियों से आबादी में चहलकदमी से मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है. लोग लगातार वन विभाग से हाथियों की समस्या के स्थाई समाधान की मांग कर रहे हैं.

रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह ने बताया उत्तरी हरिद्वार राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल से सटा हुआ है. जंगल से निकलकर ही हाथी आबादी में पहुंचा था. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. हाथी को फिर से जंगल में खदेड़ा गया. हाथियों को आबादी में घुसने से रोकने के लिए उच्च स्तर पर कई फेंसिंग और सुरक्षा दीवार के कई प्रस्ताव भेजे गए हैं. अनुमति मिलते ही कार्य शुरू किया जाएगा.

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Last Updated : April 16, 2026 at 3:14 PM IST

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हरिद्वार में हाथियों का आतंक
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