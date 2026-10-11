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कोल्हान के जंगलों में गजराजों का मूवमेंट तेज, 17 हाथी रडार पर, 24 घंटे पहरेदारी में जुटी स्पेशल टीम

सरायकेला का दलमा अभयारण्य ( ETV Bharat )

सरायकेला: कोल्हान और आसपास के वन क्षेत्रों में गजराजों की चहलकदमी बढ़ते ही वन महकमा पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. चाकुलिया के घने जंगलों में 15 हाथियों का एक झुंड डेरा डाले हुए है, जबकि ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में भी दो हाथियों की सक्रिय मौजूदगी दर्ज की गई है.

रिहायशी बस्तियों और खेतों को संभावित नुकसान से बचाने तथा मानव-हाथी टकराव टालने के लिए वन विभाग ने त्वरित कार्य बल (QRT) को चौबीसों घंटे निगरानी के काम में झोंक दिया है. ​सरायकेला के वन प्रमंडल पदाधिकारी (डीएफओ) सबा आलम अंसारी ने स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्तमान में दोनों ही दल जंगलों के अंदरूनी हिस्सों तक सीमित है.