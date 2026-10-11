कोल्हान के जंगलों में गजराजों का मूवमेंट तेज, 17 हाथी रडार पर, 24 घंटे पहरेदारी में जुटी स्पेशल टीम
कोल्हान के जंगलों में जंगली हाथियों का चहलकदमी तेज हो गया है. 17 हाथी वन विभाग के रडार पर है.
Published : October 11, 2026 at 2:43 PM IST
सरायकेला: कोल्हान और आसपास के वन क्षेत्रों में गजराजों की चहलकदमी बढ़ते ही वन महकमा पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. चाकुलिया के घने जंगलों में 15 हाथियों का एक झुंड डेरा डाले हुए है, जबकि ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में भी दो हाथियों की सक्रिय मौजूदगी दर्ज की गई है.
रिहायशी बस्तियों और खेतों को संभावित नुकसान से बचाने तथा मानव-हाथी टकराव टालने के लिए वन विभाग ने त्वरित कार्य बल (QRT) को चौबीसों घंटे निगरानी के काम में झोंक दिया है. सरायकेला के वन प्रमंडल पदाधिकारी (डीएफओ) सबा आलम अंसारी ने स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्तमान में दोनों ही दल जंगलों के अंदरूनी हिस्सों तक सीमित है.
गनीमत यह है कि हाथियों ने अब तक आबादी वाले इलाकों का रुख नहीं किया है, जिससे जान-माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है. क्यूआरटी की निरंतर गश्त और त्वरित सूचना तंत्र के कारण इलाके में पारंपरिक मानव-हाथी द्वंद्व की घटनाओं पर प्रभावी लगाम लगा है.
हाथियों के मौसमी प्रवास को लेकर रणनीति तैयार
वन विभाग अब हाथियों के आगामी मौसमी प्रवास को लेकर भी रणनीति तैयार कर रहा है. विभागीय आकलन के अनुसार, जनवरी और फरवरी के महीनों में पश्चिम बंगाल की सीमा से हाथियों का बड़ा जत्था दलमा वन्यजीव अभयारण्य की ओर रुख करेगा. यह अभयारण्य हाथियों का प्राकृतिक पर्यावास है, जहां वे सदियों से शीतकालीन प्रवास के लिए पहुंचते रहे हैं.
इस बीच, झारखंड-बंगाल सीमा पर हाथियों को रोकने के उद्देश्य से पूर्व में खोदी गई 'एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच' (सुरक्षा खाइयों) को लेकर विभाग ने अपनी नीति स्पष्ट की है. डीएफओ के अनुसार, प्राकृतिक रूप से अधिकांश खाइयां पहले ही भर चुकी हैं. शीर्ष अधिकारियों के ताजा दिशा-निर्देशों के तहत शेष खाइयों को भी पूरी तरह समतल किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों के पारंपरिक कॉरिडोर को निर्बाध रखना है, ताकि बेजुबान जानवर बिना किसी अवरोध के अपने स्वाभाविक प्राकृतिक रास्तों पर आवागमन कर सकें.
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