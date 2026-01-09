ETV Bharat / state

चाईबासा में जंगली हाथी का आतंक जारी, गांव में घुस दो लोगों को उतारा मौत के घाट, इलाके में अफरा-तफरी

चाईबासा में हाथी का आतंक जारी है, ताजी घटना में गजराज के हमले में दो लोगों की मौत हो गई है.

WILD ELEPHANT ATTACK
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 9, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जानलेवा रूप लेता जा रहा है. मझगांव प्रखंड की बेनीसागर पंचायत अंतर्गत तिलोकुटी गांव में शुक्रवार को एक जंगली हाथी ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया. हाथी के हमले में बेनीसागर निवासी 40 वर्षीय प्रकाश मालवा और एक अन्य की दर्दनाक मौत हो गई. बीते 9 दिनों के भीतर जिले में हाथी के हमले से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जिससे प्रशासन और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

गांव में घुसते ही किया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जंगली हाथी जंगल से निकलकर सीधे रिहायशी इलाके में घुस आया और सामने आए दो लोगों पर अचानक हमला कर दिया. एक व्यक्ति को हाथी ने मौके पर ही कुचल दिया और धड़ से सिर अलग कर दिया. वहीं दूसरा व्यक्ति हाथी के दांत में फंस गया. उसे अपनी सूड़ में पकड़ कर पेड़ पर दे मारा, जिससे उसकी भी मौत हो गई.

गांव वालों के मुताबिक, हाथी बहुत गुस्से में था, वह अपने दांतों में फंसे युवक को पटक रहा था और लगातार चिहाड़ रहा था. इस भयावह दृश्य को देखकर पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर घरों में दुबक गए.

पुलिस मौके पर, वन विभाग का इंतजार

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एक शव को अपने कब्जे में लिया. हालांकि हाथी के गांव के आसपास सक्रिय रहने के कारण दूसरे शव को निकालने और राहत कार्य में भारी कठिनाई हो रही थी. वन विभाग की टीम के मौके पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गयी. पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग दहशत में हैं.

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही की सूचना पहले से दी जा रही थी, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई. न तो गश्त बढ़ाई गई और न ही हाथी को खदेड़ने की कोई प्रभावी कार्रवाई की गई.

गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर नहीं खदेड़ा गया और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो वे सड़क जाम और आंदोलन करेंगे. जिले में लगातार बढ़ रहा मानव-हाथी संघर्ष अब एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बनता जा रहा है.

'झारखंड-ओडिशा सीमा पर स्थित बेनीसागर में हाथी के हमले से दो की मौत हो गई है. वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात है और मैं खुद भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका हूं. हमारी प्राथमिकता हाथी को सुरक्षित तरीके से ओडिशा के जंगलों की ओर खदेड़ने की है, ताकि और जान-माल का नुकसान न हो.'- आदित्य नारायण, डीएफओ

ये भी पढ़ें-

पश्चिमी सिंहभूम में हाथी का कहर: एक ही रात में 6 की मौत, 6 दिन में 15 से ज्यादा की गई जान

चाईबासा में जंगली हाथियों का आतंक, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

चाईबासा में हाथी का कहर, महिला की मौत, पति-बेटा घायल, 4 दिन में 5 की गई जान

TAGGED:

जंगली हाथी का आतंक
हाथी के हमले में दो की मौत
ELEPHANT RAMPAGE
ELEPHANT RAMPAGE IN CHAIBASA
WILD ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.