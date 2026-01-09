ETV Bharat / state

चाईबासा में जंगली हाथी का आतंक जारी, गांव में घुस दो लोगों को उतारा मौत के घाट, इलाके में अफरा-तफरी

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जानलेवा रूप लेता जा रहा है. मझगांव प्रखंड की बेनीसागर पंचायत अंतर्गत तिलोकुटी गांव में शुक्रवार को एक जंगली हाथी ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया. हाथी के हमले में बेनीसागर निवासी 40 वर्षीय प्रकाश मालवा और एक अन्य की दर्दनाक मौत हो गई. बीते 9 दिनों के भीतर जिले में हाथी के हमले से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जिससे प्रशासन और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

गांव में घुसते ही किया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जंगली हाथी जंगल से निकलकर सीधे रिहायशी इलाके में घुस आया और सामने आए दो लोगों पर अचानक हमला कर दिया. एक व्यक्ति को हाथी ने मौके पर ही कुचल दिया और धड़ से सिर अलग कर दिया. वहीं दूसरा व्यक्ति हाथी के दांत में फंस गया. उसे अपनी सूड़ में पकड़ कर पेड़ पर दे मारा, जिससे उसकी भी मौत हो गई.

गांव वालों के मुताबिक, हाथी बहुत गुस्से में था, वह अपने दांतों में फंसे युवक को पटक रहा था और लगातार चिहाड़ रहा था. इस भयावह दृश्य को देखकर पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर घरों में दुबक गए.

पुलिस मौके पर, वन विभाग का इंतजार

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एक शव को अपने कब्जे में लिया. हालांकि हाथी के गांव के आसपास सक्रिय रहने के कारण दूसरे शव को निकालने और राहत कार्य में भारी कठिनाई हो रही थी. वन विभाग की टीम के मौके पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गयी. पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग दहशत में हैं.

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, आंदोलन की चेतावनी