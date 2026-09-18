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हाथियों से फसलों के नुकसान पर मिले पूरा मुआवजा, मौत होने पर 10 लाख की मांग, हाई कोर्ट में सुझाव देंगे हाथी प्रेमी

सिंघवी का सुझाव है, किसान को वास्तविक नुकसान के अनुरूप मुआवजा मिलना चाहिए. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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हाई कोर्ट में सुझाव देंगे हाथी प्रेमी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2026 at 5:15 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानव-हाथी द्वंद्व के बीच प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के मुआवजे का मुद्दा एक बार फिर सवालों में है. वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने बिलासपुर हाई कोर्ट के समक्ष फसल नुकसान और हाथी के हमले में होने वाली जनहानि को लेकर 2 अहम सुझाव रखने की बात कही. उनका कहना है कि फसल नुकसान का मुआवजा वास्तविक आर्थिक क्षति के आधार पर तय होना चाहिए, जबकि हाथी के कारण मौत होने पर राहत राशि बढ़ाकर 10 लाख होनी चाहिए.



2024 में हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान

हाथियों से जुड़े केस को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वर्ष 2024 में स्वतः संज्ञान लिया था. इस मामले में जनहित याचिका दर्ज भी है. शासन की ओर से हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर मानव-हाथी द्वंद्व रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई है. शासन के शपथ पत्र में जागरूकता बढ़ाने, हाथी मित्र दल के गठन और करंट से हाथियों की मौत रोकने सहित कई उपायों का जिक्र है. नितिन सिंघवी इस मामले में हस्तक्षेप याचिकाकर्ता हैं. उनके मुताबिक, हाई कोर्ट ने शासन के शपथ पत्र का अध्ययन कर अपने सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

हाई कोर्ट में सुझाव देंगे हाथी प्रेमी (ETV Bharat)



6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

सामाजिक कार्यकर्ता नितिन सिंघवी ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी. इस दौरान शासन के शपथ पत्र का अध्ययन करने के बाद मानव-हाथी द्वंद्व से प्रभावित लोगों के हित में अपने सुझाव हाई कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे. नितिन सिंघवी का मुख्य फोकस हाथियों से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के मुआवजे पर है. उनका कहना है कि किसान को केवल फसल की अनुमानित कीमत के आधार पर मुआवजा देने के बजाय उसके वास्तविक आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखा जाए.

Human elephant conflict in Chhattisgarh
हाईकोर्ट में सुझाव देंगे वन्य जीव प्रेमी (ETV Bharat)



'लागत से लेकर किसान के लाभ तक हो आकलन'

नितिन सिंघवी के मुताबिक, फसल उगाने में लगी लागत, मजदूरी, किसान का लाभ और उत्पादन से जुड़े अन्य खर्चों को भी नुकसान के आकलन में शामिल किया जाना चाहिए. नितिन सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप फसल नुकसान का व्यापक आकलन किया जाना चाहिए.

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हाईकोर्ट में सुझाव देंगे वन्य जीव प्रेमी (ETV Bharat)

62 हजार की फसल, मुआवजा महज 9 हजार

सिंघवी ने उदाहरण देते हुए कहा, एक किसान को करीब 20 क्विंटल धान के उत्पादन और बिक्री से लगभग 62 हजार मिल सकते हैं. लेकिन हाथियों द्वारा फसल नष्ट होने पर उसे करीब 9 हजार ही मुआवजा मिलता है. उनका सुझाव है कि ऐसी स्थिति में किसान को वास्तविक नुकसान के अनुरूप मुआवजा मिलना चाहिए.

हाथी के हमले में मौत पर 10 लाख की मांग

दूसरा बड़ा मुद्दा हाथियों के कारण होने वाली जनहानि का है. नितिन सिंघवी ने कहा कि कई बार किसान अपनी फसल को हाथियों से बचाने के लिए खेतों में जाते हैं और इस दौरान उनकी जान चली जाती है. ऐसे मामलों में वर्तमान मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की जाएगी. नितिन सिंघवी के अनुसार, फिलहाल हाथी के हमले या हाथी से जुड़ी घटना में मौत होने पर 6 लाख का मुआवजा दिया जाता है. सिंघवी ने इसे बढ़ाकर 10 लाख किए जाने की मांग की है. उनका कहना है कि इस संबंध में उन्होंने शासन को पत्र भी लिखा है.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के समक्ष सिंघवी के 2 प्रमुख सुझाव हैं, पहला हाथियों से फसल नुकसान होने पर किसान को वास्तविक आर्थिक क्षति के अनुरूप मुआवजा मिले. दूसरा हाथी के कारण किसी व्यक्ति की मौत होने पर राहत राशि बढ़ाकर 10 लाख की जाए.



अर्ली वार्निंग सिस्टम को बताया अहम पहल

मानव-हाथी द्वंद्व रोकने के लिए शासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर भी सिंघवी ने बड़ी बात कही. सिंघवी ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे हाथियों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में ग्रामीणों को समय रहते सतर्क किया जा सकता है. सिंघवी ने चिंता जताई कि कई जगह ग्रामीण अर्ली वार्निंग मिलने के बावजूद हाथी प्रभावित इलाकों में चले जाते हैं. कुछ लोग हाथियों के करीब जाकर सेल्फी लेने की कोशिश तक करते हैं. नितिन सिंघवी ने हाल ही में सेल्फी लेने पहुंचे एक व्यक्ति की मौत का भी जिक्र किया.



सरकारी प्रयासों के साथ जागरूकता भी जरूरी

वन जीव प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता नितिन सिंघवी का कहना है कि मानव-हाथी द्वंद्व रोकने के लिए सिर्फ सरकारी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ ग्रामीणों को भी लगातार जागरूक करना जरूरी है. हाथी प्रभावित क्षेत्र में चेतावनी मिलने के बाद लोगों को वहां जाने से बचना होगा.



मुआवजे और जागरूकता को लेकर हाई कोर्ट में रखेंगे पक्ष

नितिन सिंघवी के अनुसार, आगामी सुनवाई में फसल नुकसान और जनहानि के मुआवजे के साथ-साथ मानव-हाथी द्वंद्व रोकने के उपायों को लेकर सुझाव दिए जाएंगे. उनका जोर प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों को वास्तविक आर्थिक राहत दिलाने तथा हाथियों के साथ टकराव की घटनाएं कम करने पर फोकस होगा.

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