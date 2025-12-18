ETV Bharat / state

लोनर हाथी ने कुचला, 24 घंटे के भीतर दो महिला की मौत

जंगली हाथी के हमले में 24 घंटे के अंदर कटघोरा वन मंडल में एक और ग्रामीण महिला की मौत हो गई. मृतका का नाम मीना बाई( उम्र 36 वर्ष) है. सुबह बाड़ी जाते समय उसका हाथी से सामना हो गया. हाथी ने उसे कुचलकर मार दिया.

हाथी ने महिला को बेहद वीभत्स तरीके से कुचल कर मौत के घाट उतारा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाथी ने महिला का एक हाथ उखाड़ कर अलग फेंक दिया. एक दांत सिर में घुसाकर हाथी ने महिला को मारा है.जिसने भी मौत के बाद महिला के क्षत विक्षत शव को देखा, उसका दिल दहल गया.

कोरबा: कटघोरा वन मंडल में 24 घंटे के भीतर लोनर हाथी ने दो महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया है. गुरुवार को जटगा रेंज के गांव बिंझरा के आश्रित ग्राम चंदनपुर में हाथी ने एक महिला को पटक कर मार डाला. बुधवार को चैतमा रेंज में लोनर हाथी ने एक महिला को मौत की नींद सुलाया था.

दहशत में ग्रामीण

ग्राम चैतमा में घटी घटना के बाद जिले में 24 घंटे में दूसरी घटना घटी है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं. सूचना मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पर पहुंची. मृतका के परिजनों को तत्काल ₹25000 मुआवजा राशि दी गई है.

पीड़ित परिवार को तात्कालिक ₹25000 के मुआवजा राशि दी गई है. प्रकरण तैयार किया जा रहा है: कुमार निशांत, डीएफओ

ग्रामीणों के गंभीर आरोप

गांव बिंझरा निवासी और सांसद प्रतिनिधि मुरली संत ने बताया कि लोनर हाथी पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में घूम रहा है. लेकिन हमारे गांव में मुनादी नहीं कराई गई है, ना कोई सूचना थी. पिछली रात 12:00 बजे सरपंच को सूचना दी गई है. अब रात को 12 बजे किस व्यक्ति को सूचित करेंगे? गांव में सायरन की गाड़ी तक नहीं भेजी गई, ना ही ठीक तरह से सूचित किया गया. जिसके कारण ही महिला के मौत हुई है.

वह गरीब महिला है. ईंट बनाने का काम करती थी. वन विभाग स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी अनदेखी करता है. आम लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं है. लगातार लापरवाही से लोगों की जान जा रही है: ग्रामीण

ग्रामीणों की चिंता

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सभी आदिवासी हैं, आखिर आदिवासी जाए तो जाएं कहां? इस क्षेत्र में एक नया कोयला खदान भी प्रस्तावित कर दिया गया है. आने वाले समय में इस क्षेत्र में परिस्थितियां और ज्यादा खराब होगी.

लोनर हाथी हुआ बेहद खतरनाक

जिस लोनर हाथी ने कटघोरा वनमण्डल में 24 घंटे में दो महिलाओं को मौत के घाट उतारा है, उसने दो दिन पहले बिलासपुर जिले में भी एक व्यक्ति को मौत की नींद सुलाया था. यह वही लोनर हाथी है, जिसने कुछ दिन पहले बैरा में कुछ घरों को तोड़ा था. रलिया में भी इसने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था. एक जानकारी के मुताबिक इस हाथी ने अब तक लगभग 10 लोगों को दर्दनाक मौत दी है. यह बेहद आक्रामक है. किसी व्यक्ति के सामने आते ही आक्रामक हो जाता है.

लोनर हाथी काफी आक्रामक है, जिसकी निगरानी की जा रही है और भगाने का प्रयास किया जा रहा है: कुमार निशांत, डीएफओ

सघन जंगल के कारण निगरानी में भी परेशानी

वन विभाग द्वारा इस लोनर हाथी की ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है. जिस क्षेत्र में फिलहाल लोनर हाथी विचरण कर रहा है, वहां बेहद सघन और घने जंगल हैं. घने पेड़ होने के कारण ऊपर से हाथी की सटीक निगरानी नहीं हो पाती. पेड़ के नीचे से हाथी किस दिशा में गया, वन विभाग को यह पता नहीं चल पाता. सघन जंगल के कारण कई बार ड्रोन कैमरा से भी हाथी का सटीक लोकेशन नहीं मिल पता. निगरानी करना भी मुश्किल हो रहा है. फिलहाल लोनर हाथी गांव बिंझरा के पास डोंगरतराई में घूम रहा है. वन अमला उसकी सटीक निगरानी की कोशिश में जुटा है.

लोनर हाथी से जुड़ी बड़ी बातें

'लोनर हाथी' का मतलब दल से अलग हुआ अकेला हाथी होता है.

लोनर हाथी अक्सर झुंड से बिछड़कर हिंसक हो जाता है.

गुस्से में लोनर हाथी इंसानी बस्तियों में घुसकर तबाही मचाता है.

लोनर हाथी शब्द मुख्य रुप से एशियाई हाथियों (दंतैल) के लिए प्रयोग होता है.

लोनर हाथी अक्सर अकेले ही रहता है और आक्रमक होता है.

कोरबा में दंतैल हाथी ने महिला को कुचला, अब तक पांच लोगों की ली जान - Korba Elephant Terror

हिंसक हुआ लोनर हाथी, एक महीने के भीतर 4 लोगों को उतारा मौत के घाट, कटघोरा वनमंडल में दहशत - Elephant Attack

कोरबा में सो रहे दंपति पर लोनर हाथी ने किया हमला, महिला की मौत, पति ने छिपकर बचाई जान

दल से बिछड़ा लोनर हाथी कोरबा शहर के करीब पहुंचा, कॉफी पॉइंट रोड को आम लोगों के लिए किया गया बंद