हाथी का आतंक, बुजुर्ग महिला को सूंड से पटककर मार डाला, तीन दिनों में तीन लोगों की मौत
इस हाथी के कारण इलाके में भय का माहौल बना हुआ है. क्योंकि ये हाथी तीन दिनों के अंदर तीन लोगों को मार चुका है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 1, 2026 at 8:50 PM IST
रुद्रपुर/हल्द्वानी: पंतनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गंगापुर पटिया बीट के जंगल में लकड़ी लेने गई तीन महिलाओं पर एक टस्कर हाथी ने अचानक हमला कर दिया. यह हाथी पहले से ही इलाके में आतंक का कारण बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से लगातार मानव बस्तियों के आसपास देखा जा रहा था.
पैरों से कुचलकर ली जान: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिलाएं जंगल के भीतर लकड़ी इकट्ठा कर रही थीं, तभी अचानक हाथी उनकी ओर दौड़ पड़ा. घबराई महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगीं. इसी दौरान 60 वर्षीय मैंना देवी, जो झा कॉलोनी पंतनगर की निवासी थीं, हाथी के निशाने पर आ गईं. हाथी ने उनका पीछा किया, उन्हें सूंड से उठाकर पटक दिया और फिर पैरों से कुचलकर उनकी जान ले ली.
मृतका के परिवार पर टूटा दु:खों का पहाड़: अन्य दो महिलाएं किसी तरह जान बचाकर कॉलोनी पहुंचीं और घटना की जानकारी लोगों को दी. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मैंना देवी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और हाथी जंगल की ओर वापस जा चुका था. मृतका के परिवार में तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल हैं. इस दुखद घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है. वहीं पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी, टांडा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम और पंतनगर पुलिस के उपनिरीक्षक दिनेश रावत सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. साथ ही किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
दो दिन पहले भी हाथी ने दो लोगों को मारा था: बताया जा रहा है कि यह वही टस्कर हाथी है, जिसने दो दिन पहले सांप पठानी क्षेत्र में खेत में सो रहे दो लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया था. उन दोनों में से एक व्यक्ति की अभी तक पहचान भी नहीं हो सकी है. लगातार हो रही इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों में गहरा डर पैदा कर दिया है.
पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए. उन्होंने मौके पर ही अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दिलाई. साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वन्य जीव हमले में मृत्यु होने पर मिलने वाली सरकारी सहायता राशि 10 लाख रुपये परिवार को दिलाई जाएगी. यह राशि पहले 6 लाख थी, जिसे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है.
घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है. वहीं वन विभाग हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और उसे पकड़ने या सुरक्षित स्थान पर खदेड़ने की योजना बना रहा है. गातार हो रही इन घटनाओं ने एक बार फिर मानव-वन्यजीव संघर्ष के गंभीर मुद्दे को उजागर कर दिया है. य लोगों ने प्रशासन से हाथी के आतंक से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
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