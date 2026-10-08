हरिद्वार में हाथी ने ग्रामीण को सूंड से पटक कर मार डाला, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा
हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में खेत में घास काटने गए ग्रामीण को हाथी ने पटक कर उतारा मौत के घाट, दहशत में लोग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 10:51 PM IST
हरिद्वार: लालढांग क्षेत्र में एक हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत का मामला सामने आया है. जहां खेत में घास काटने गए एक ग्रामीण को हाथी ने सूंड से पटक दिया. घायल अवस्था में परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन उसकी मौत हो गई.
हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने हंगामा खड़ा कर वन विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए. वहीं, मौके पर पहुंची श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने मृतक ग्रामीण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
अचानक हाथी ने किया हमला: जानकारी के मुताबिक, सजनपुर गांव निवासी किसान सतपाल (उम्र 52 वर्ष) कुंडी कोटेश्वर मंदिर के सामने घास काटने के लिए गए थे. सतपाल खेत में घास काट रहे थे, तभी जंगल निकलकर आए एक जंगली हाथी में किसान पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि हाथी इतना आक्रामक हो गया था कि उन्हें कई बार सूंड से उठाकर जमीन पर पटकने का प्रयास किया.
इसके बाद हाथी ने उनके सिर पर अपना पैर रखकर कुचल दिया. हाईवे से यह घटना देख रहे लोगों ने शोर मचाया. तब हाथी जंगल की ओर भागा, लेकिन तब तक किसान, गंभीर रूप से घायल हो चुका था. वहीं, घटना के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. ग्रामीणों के शोर मचाने पर हाथी घायल किसान को छोड़कर भाग गया.
ग्रामीणों ने किया हंगामा: सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को जंगल में खदेड़ा गया. इसके बाद घायल ग्रामीण को उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने ग्रामीण को मृत घोषित कर दिया. हाथी के हमले में मारे गए ग्रामीण की मौत के बाद अन्य ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया.
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि करीब 2 साल पहले भी एक किसान के खेत में हाथी की मौत हो गई थी, इसके बाद वन विभाग ने किसान को जेल भेज दिया था. गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि अब हाथी ने किसान को खेत में मौत के घाट उतारा है. इतना ही नहीं ग्रामीणों ने हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग जाम करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने ग्रामीणों को समझा कर हाईवे से एक तरफ हटाया.
"पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है. जिसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है."- नितेश शर्मा, श्यामपुर कोतवाली प्रभारी
वहीं, मामले में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने परिजनों को मुआवजा देने की बात कही. साथ ही कहा कि संभावित संवेदनशील क्षेत्रों में वनकर्मियों की गश्त बढ़ाई जाएगी. उन्होंने कहा कि,
"सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी. घायल ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जंगली हाथी को जंगल में खदेड़ दिया गया है. संभावित संवेदनशील क्षेत्रों में वनकर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है. मृतक ग्रामीण के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है."- स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ, हरिद्वार
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