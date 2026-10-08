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हरिद्वार में हाथी ने ग्रामीण को सूंड से पटक कर मार डाला, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा

हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

हरिद्वार: लालढांग क्षेत्र में एक हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत का मामला सामने आया है. जहां खेत में घास काटने गए एक ग्रामीण को हाथी ने सूंड से पटक दिया. घायल अवस्था में परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन उसकी मौत हो गई.

हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने हंगामा खड़ा कर वन विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए. वहीं, मौके पर पहुंची श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने मृतक ग्रामीण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.