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खटीमा में दो हाथियों की भयानक भिड़ंत, भैंस को पटक-पकट कर मार डाला

भैंसों के झुंड पर हाथी का हमला: जानकारी के मुताबिक, पूरी घटना बुधवार की बताई जा रही है. जहां खटीमा के किलपुरा वन रेंज के कंपार्टमेंट संख्या 18 में दो नर हाथी आपस में संघर्ष करते हुए जंगल के किनारे बगईया नाले तक पहुंच गए. उसी समय नाले में भैंसों का झुंड पानी में नहा रहा था. अचानक एक हाथी आक्रामक हो गया और भैंसों की ओर दौड़ पड़ा. हाथी को देखकर झुंड में भगदड़ मच गई, लेकिन एक भैंस उसकी चपेट में आ गई.

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा के बिरिया मझोला इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दो जंगली हाथियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई. आपस में भिड़ते-भिड़ते हाथी आबादी के करीब पहुंच गए. जहां गुस्साए एक हाथी ने पास में मौजूद भैंसों के झुंड पर हमला कर दिया. जिसमें एक भैंस की मौत हो गई. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

भैंस को उठाकर कई बार पटका, चली गई जान: गुस्साए हाथी ने सूंड़ और दांतों की मदद से भैंस को उठाकर कई बार पटक दिया, जिससे उसकी भैंस की मौके पर ही जान चली गई. मृत भैंस बिरिया मझोला निवासी अब्दुल करीम गुर्जर की बताई जा रही है. घटना के दौरान मौजूद ग्रामीणों ने हाथी के उत्पात का वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर लिया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

आक्रामक हुए हाथी (फोटो सोर्स- Local Resident)

वहीं, घटना की सूचना मिलते के बाद मझोला वन चौकी के वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे और विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया. इसके बाद वन दरोगा अवतार सिंह टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे. जहां उन्होंने दोनों हाथियों को सुरक्षित जंगल के भीतर खदेड़ दिया. घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. जबकि, वन विभाग ने जंगल से सटे क्षेत्रों में गश्त तेज कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

भैंसों के झूंड को दौड़ाता हाथी (फोटो सोर्स- Local Resident)

"हाथियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कहीं हाथी दिखाई दें, तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें. किसी भी परिस्थिति में हाथियों के नजदीक जाने का प्रयास न करें. जंगल से सटे गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. ताकि, किसी अप्रिय घटना को टाला जा सके."- अवतार सिंह, वन दरोगा

ग्रामीणों ने मांगा मुआवजा: वहीं, वन रेंजर मनोज पांडे ने स्थानीय ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है. फिलहाल, भैंस की मौत होने के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है. साथ ही हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है. ताकि, हाथी इंसानों पर हमला न कर पाए. फिलहाल, इस घटना के बाद इलाके में ग्रामीण काफी खौफजदा हैं.

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