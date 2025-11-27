ETV Bharat / state

स्कूटी पर बैठे 12 साल के बच्चे को हथिनी ने सूंड से खींचा, पटक-पटककर मार डाला, वन विभाग ने किया अलर्ट

देहरादून के थानो रेंज में हाथी के हमले का मामला सामने आया है. यहां हाथी ने 12 साल के बच्चे की जान ले ली.

Etv Bharat
फाइल फोटो. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 27, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजधानी देहरादून के थानो रेंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक हाथी ने स्कूटी से जा रहे परिवार पर हमला कर 12 साल के बच्चे की जान ले ली. उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी से लगे इस जंगल क्षेत्र में हुई यह घटना वन विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है.

देहरादून के थानो रेंज में हाथी के हमले का मामला सामने आया है. यहां हाथी ने एक 12 साल के बच्चे को पटककर उसकी जान ले ली. यह घटना तब हुई जब यह बच्चा अपने माता-पिता के साथ स्कूटी से जा रहा था. इस दौरान हाथी ने इस बच्चे को खींचकर उठा लिया और फिर पटक कर उसकी जान ले ली.

जानकारी के मुताबिक जॉलीग्रांट क्षेत्र के कोठारी मोहल्ला निवासी एक दंपत्ति अपने 12 साल के बेटे के साथ स्कूटी से थानो रेंज के जंगल मार्ग से गुजर रहे थे. शाम के वक्त जैसे ही यह परिवार जंगल के बीच पहुंचा, एक हाथी अचानक स्कूटी के पास आ गया.

प्रत्यक्षदर्शियों व विभागीय अधिकारियों के अनुसार हाथी ने अचानक बच्चे को अपनी सूंड में पकड़कर उठा लिया और जोर से पटक दिया. तेज चोट लगने के कारण बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बच्चे के माता-पिता ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद आस-पास के लोग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

बताया गया कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से एक हथिनी अपने छोटे बच्चे के साथ घूम रही थी. ऐसे समय में हथिनी अत्यधिक संवेदनशील होती है, और किसी भी प्रकार की हलचल उसे उत्तेजित कर सकती है. हाथी द्वारा बच्चे को पटकने के बाद काफी देर तक उसी जगह पर खड़े रहना भी स्थिति की गंभीरता को बताता है, जिसके चलते घायल बच्चे को हटाना और उसे अस्पताल ले जाना भी बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया.

घटना की जानकारी मिलते ही देहरादून के डीएफओ नीरज शर्मा मौके के लिए रवाना हुए. उन्होंने बताया कि विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्र में हथिनी पर लगातार निगरानी रख रही है. साथ ही स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को फिलहाल जंगल के रास्ते से न गुजरने की सख्त हिदायत दी गई है. .

डीएफओ ने कहा कि शाम के समय यह परिवार जंगल के रास्ते से स्कूटी पर जा रहा था. इसी दौरान यह दुखद हादसा हुआ. वन विभाग ने बताया कि हथिनी के आसपास जाना इस समय बेहद खतरनाक है, क्योंकि वह अपने शावक की रक्षा के लिए आक्रामक व्यवहार दिखा रही है.

लगातार बढ़ रहे मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच यह घटना एक बार फिर चेतावनी है कि जंगल क्षेत्रों में विशेषकर शाम के समय अनावश्यक आवाजाही से बचना बेहद जरूरी है. विभाग ने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनज़र इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है. दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है.

पढ़ें---

TAGGED:

ELEPHANT KILLED BOY
DEHRADUN ELEPHANT TERROR
हाथी ने बच्चे को मार डाला
थानो रेंज में हाथी का आतंक
THANO RANGE DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.