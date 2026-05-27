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पिरान कलियर क्षेत्र में हाथी की आमद, लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग ने खदेड़ा

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक बार फिर हाथी की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है. दरअसल, कलियर स्थित कांवड़ पटरी मार्ग पर इमाम साहब और बिजली घर के पास एक विशाल हाथी टहलता हुआ दिखाई दिया.

हाथी को देखकर राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. हाथी के आबादी वाले इलाके में पहुंचने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को आबादी से दूर पथरी के जंगलों की ओर खदेड़ दिया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वही हाथी है जो पहले भी कई बार इस इलाके में दिखाई दिया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र पहले भी इस इलाके में हाथी आ चुका है. उन्होंने वन विभाग से हाथियों को आबादी वाले इलाके में रोके जाने को लेकर प्रभावी कदम उठाने की मांग की है. इसके लिए फेंसिंग के साथ ही रात्रि गश्त बढ़ाने की ओर भी जोर दिया है. जिससे भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.