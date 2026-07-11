छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एलिफेंट अटैक, दो लोगों की मौत, जांच में जुटा वन विभाग
छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही है. ताजा मामला रायगढ़ का है
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 3:36 PM IST
रायगढ़: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले रायगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी है. शनिवार को जंगली हाथियों के अलग अलग हमलों में दो लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य में इस हफ्ते हाथियों के हमले में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है.
हाथी के हमले में दो लोगों की मौत
धर्मजयगढ़ डिवीज़न के छाल और कापू वन क्षेत्रों में सुबह-सुबह यह घटना हुई. धर्मजयगढ़ डिवीज़न के वन अधिकारी (DFO) जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कापू वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तालगांव गांव में एक जंगली हाथी के घुसने से अफ़रा-तफ़री मच गई.
इसी दौरान, गांव की रहने वाली शकुंतला बाई (37) अपने घर से बाहर भागीं और हाथी ने उन्हें मार डाला. इस हमले में पीड़िता की नाबालिग बेटी बाल-बाल बच गई. एक अन्य घटना में, छाल वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औरनारा गांव में सुबह करीब 5 बजे एक मज़दूर बंधन सिंह अगरिया (50) की भी इसी तरह एक जंगली हाथी ने जान ले ली. वह शौच के लिए घर से बाहर निकले थे. ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद वन और पुलिस विभाग के कर्मचारी दोनों जगहों पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
मृतकों के परिवारों को तत्काल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है, जबकि बाकी मुआवज़े की राशि 5.75 लाख रुपये प्रति परिवार ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई पूरी होने के बाद दी जाएगी. मामले की आगे जांच की जा रही है- जितेंद्र उपाध्याय, डीएफओ, रायगढ़
एक हफ्ते में तीन लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ में इस हफ़्ते हाथी के हमलों की तीन घटनाएं सामने आई हैं. 9 जुलाई को कोरबा ज़िले के एक जंगल में जंगली मशरूम इकट्ठा करते समय एक 55 वर्षीय व्यक्ति की हाथी के कुचलने से मौत हो गई, जबकि पिछले महीने इसी ज़िले में ऐसे ही हमलों में एक 40 वर्षीय चरवाहे और एक 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई.
5 साल में 330 से ज्यादा लोगों की मौत
उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक दशक से ज़्यादा समय से इंसान और हाथी के बीच टकराव एक बड़ी चिंता का विषय रहा है. हाल के वर्षों में यह मध्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक भी फैल गया है. कोरबा और रायगढ़ का धर्मजयगढ़ इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से हैं. इसके अलावा सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर और बलरामपुर ज़िलों में भी हाथियों का गांवों और खेतों में अक्सर आना-जाना होता है, जिससे लोगों की मौत और फ़सलों को नुकसान होता है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में पूरे छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमलों में 330 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है.
सोर्स: पीटीआई