बैकुंठपुर वनमंडल में 11 हाथियों का दल, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में 15 हाथी, एक युवक को कुचला
कोरिया जिले का बैकुंठपुर वनमंडल हाथियों के आवागमन का कॉरिडोर बन चुका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2025 at 8:13 AM IST
कोरिया: सूरजपुर वनमण्डल परिक्षेत्र के सलवा से 11 हाथियों का दल कोरिया जिले के बैकुंठपुर वनमंडल पहुंचा है. हाथी कांदाबाड़ी में विचरण कर रहे हैं. जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं.
हाथी के हमले से युवक की मौत
गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान विशुनपुर ग्राम निवासी फूलसाय पंडो के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि 11 हाथियों के दल ने युवक पर हमला कर दिया, जिससे फूलसाय पंडो की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं. वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी कर रही है और हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास कर रही है
24 घंटे निगरानी के लिए टीम गठित
वनपरिक्षेत्र अधिकारी अजीत सिंह ने बताया, ''सूरजपुर से हाथी बैकुंठपुर वनमंडल में घुसे हैं. भोजन की तलाश में हाथी दिन में जंगल में रहते हैं और रात को जंगल से लगे गांवों और उनके आसपास खेतों में पहुंच रहे हैं.''
इस समय हाथियों का विचरण क्यों बढ़ा
वनपरिक्षेत्र अधिकारी बताते हैं कि इस समय धान की फसल की कटाई हो रही है. कुछ जगह धान खलिहानों में रखा है. भोजन की तलाश में हाथी दिन में जंगल में रहते हैं और रात को जंगल से लगे गांवों और उनके आसपास खेतों में धान खाने के लिए पहुंच रहे हैं.
वन विभाग की ग्रामीणों से अपील
वनपरिक्षेत्र अधिकारी अजीत सिंह ने ने बताया कि वन विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि यदि कहीं पर हाथी धान की फसल को खा रहे हैं तो उन्हें छेड़ने की कोशिश ना करें. नुकसान होने पर शासन प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा. वन विभाग की टीम लगातार मुनादी कर रही है. हाथी के संभावित रूट पर भी पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है ताकि ग्रामीण सतर्क रहें.
गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में 15 हाथियों का दल
वनपरिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि 15 हाथियों का दल गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहा है. लेकिन रात में भोजन की तलाश में एक दो घंटे के लिए हाथी कछाड़ी गांव में पहुंच रहे हैं. वहां भी अलर्ट जारी किया गया है.