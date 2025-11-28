ETV Bharat / state

बैकुंठपुर वनमंडल में 11 हाथियों का दल, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में 15 हाथी, एक युवक को कुचला

कोरिया जिले का बैकुंठपुर वनमंडल हाथियों के आवागमन का कॉरिडोर बन चुका है.

ELEPHANT HERD IN BAIKUNTHPUR
बैकुंठपुर वनमंडल में हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 28, 2025 at 8:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: सूरजपुर वनमण्डल परिक्षेत्र के सलवा से 11 हाथियों का दल कोरिया जिले के बैकुंठपुर वनमंडल पहुंचा है. हाथी कांदाबाड़ी में विचरण कर रहे हैं. जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं.

हाथी के हमले से युवक की मौत

गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान विशुनपुर ग्राम निवासी फूलसाय पंडो के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि 11 हाथियों के दल ने युवक पर हमला कर दिया, जिससे फूलसाय पंडो की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं. वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी कर रही है और हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास कर रही है

elephant herd in Baikunthpur
बैकुंठपुर वनमंडल में हाथी दल (ETV Bharat Chhattisgarh)

24 घंटे निगरानी के लिए टीम गठित

वनपरिक्षेत्र अधिकारी अजीत सिंह ने बताया, ''सूरजपुर से हाथी बैकुंठपुर वनमंडल में घुसे हैं. भोजन की तलाश में हाथी दिन में जंगल में रहते हैं और रात को जंगल से लगे गांवों और उनके आसपास खेतों में पहुंच रहे हैं.''

बैकुंठपुर वनमंडल में हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस समय हाथियों का विचरण क्यों बढ़ा

वनपरिक्षेत्र अधिकारी बताते हैं कि इस समय धान की फसल की कटाई हो रही है. कुछ जगह धान खलिहानों में रखा है. भोजन की तलाश में हाथी दिन में जंगल में रहते हैं और रात को जंगल से लगे गांवों और उनके आसपास खेतों में धान खाने के लिए पहुंच रहे हैं.

वन विभाग की ग्रामीणों से अपील

वनपरिक्षेत्र अधिकारी अजीत सिंह ने ने बताया कि वन विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि यदि कहीं पर हाथी धान की फसल को खा रहे हैं तो उन्हें छेड़ने की कोशिश ना करें. नुकसान होने पर शासन प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा. वन विभाग की टीम लगातार मुनादी कर रही है. हाथी के संभावित रूट पर भी पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है ताकि ग्रामीण सतर्क रहें.

elephant herd in Baikunthpur
बैकुंठपुर वनमंडल में हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh)

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में 15 हाथियों का दल

वनपरिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि 15 हाथियों का दल गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहा है. लेकिन रात में भोजन की तलाश में एक दो घंटे के लिए हाथी कछाड़ी गांव में पहुंच रहे हैं. वहां भी अलर्ट जारी किया गया है.

मुर्गी की लालच में पोल्ट्री फार्म में घुसा तेंदुआ, तीन घंटे तक चली बाड़े में शिकारी की धमाचौकड़ी
हाथियों की दहशत : सर्द रातों में ग्रामीण कर रहे खेतों की रखवाली, कई किसानों की फसल बर्बाद
छत्तीसगढ़ में आज से डीजीपी आईजी सम्मेलन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे

TAGGED:

KOREA FOREST DEPARTMENT ALERT
बैकुंठपुर वनमंडल में हाथी
कोरिया हाथी
CHHATTISGARH ELEPHANT NEWS
ELEPHANT HERD IN BAIKUNTHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.