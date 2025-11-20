ETV Bharat / state

गिरिडीह में 22 हाथियों के झुंड का विचरण, फसलों को नुकसान, लोगों के मन में बैठा डर

गिरिडीह के मदनाडीह में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है. इस दौरान हाथियों के झुंड ने धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया.

ELEPHANT GROUP ROAMING
जंगल में विचरण करता हुआ हाथियों का झुंड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 20, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
गिरिडीह: हाथियों का झुंड गिरिडीह में डेरा डाले हुए हैं. झुंड में शामिल हाथी कभी शहरी इलाके में पहुंच रहे हैं तो कभी जिले के दूसरे इलाके में. गुरुवार को हाथियों का झुंड, देवरी के मदनाडीह पहुंचा. यहां फसलों को नुकसान हुआ है. हाथी यहां पास के जंगल में डेरा डाले हुए है. ऐसे में लोग भयभीत हैं. दूसरी तरफ वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और लोगों को सावधान रहने के साथ साथ हाथियों से दूरी बनाने की अपील कर रही है. वन विभाग की टीम, हाथियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है.

शहर में मचाया था उत्पात

इससे पहले मंगलवार रात को भी 22 हाथियों का झुंड गिरिडीह शहर से सटे तेलोडीह पहुंचा था. यहां काफी तोड़फोड़ की थी. हाथियों का झुंड अनाज को चट कर गया था. उस दौरान भगदड़ की स्थिति रही थी. हाथी यहां हाइवे पर दौड़ते दिखे थे. इस घटना के बाद हाथी देवरी पहुंच गए. बताया गया है कि हाथियों के साथ एक बच्चा भी है. बच्चे की सुरक्षा को लेकर हाथी ज्यादा सतर्क दिख रहे हैं.

जंगल में विचरण कर रहा हाथियों का झुंड (Etv bharat)

पकी हुई फसलों की मौज लेने पहुंचा हाथियों का झुंड

बता दें कि हर साल हाथियों का झुंड अक्टूबर- नवंबर के बाच पहुंचता है. चूंकि यह मौसम धान की फसल के पकने का होता है, ऐसे में हाथी इस फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथियों का कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि जान माल का नुकसान नहीं हो. देवरी प्रखंड में हाथियों के झुंड के पहुंचते ही वन विभाग के कर्मी भी वहां पहुंच गए हैं.

elephant group roaming freely in madnadih
हाथियों के झुंड का लोकेशन देखते लोग (Etv bharat)

22 हाथियों का झुंड क्षेत्र में विचरण कर रहा है. कुछ फसलों को नुकसान भी हुआ है. आगे हाथियों की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. ग्रामीणों को भी सजग रहने को कहा गया है: नीरज पांडेय, वनपाल

