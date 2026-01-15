ETV Bharat / state

धान खरीदी केंद्र में पहुंचा हाथी, बोरियों को गिराया, कर्मचारियों के फूले हाथ पांव

काफी मशक्कत के बाद हाथी को धान खरीदी केंद्र से खदेड़ा जा सका.

ELEPHANT ENTERED PADDY CENTRE
धान खरीदी केंद्र में पहुंचा हाथी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: वनांचल क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र, चचिया में देर रात एक दंतैल हाथी पहुंच गया. हाथी के आने से केंद्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया. खरीदी केंद्र के कर्मचारियों और चौकीदार ने धान की सुरक्षा करने का प्रयास जारी रखा और हाथी को वहां से खदेड़ दिया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि हाथी आया तो धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी दहशत में आ गए. हाथी ने धान की बोरियों को गिराया तब वहां मौजूद सभी लोगों ने मिलकर टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए शोर मचाकर हाथी को खदेड़ कर धान की सुरक्षा की.


धान खरीदी केंद्र में पहुंचा हाथी

गनीमत रही कि लोगों के शोर मचाने के बाद भी हाथी आक्रामक नहीं हुआ, बल्कि आसानी से जंगल की तरफ लौट गया. लेकिन उपार्जन केंद्र में पड़े धान की खुशबू से आकर्षित हाथी के वापस लौटने का डर भी बना हुआ है. हाथी प्रभावित क्षेत्रों के धान खरीदी केन्द्रों में मौजूद धान का उठाव होने तक खतरा बना रहता है. हाथियों के आने से किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता. यह पहली बार नहीं है कि धान केन्द्र में हाथी आया हो, बल्कि हाथी कभी भी पहुंच जाते हैं, और केन्द्र में घुसकर धान खा कर चले जाते हैं. हालांकि इस मामले में हाथी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है.

धान खरीदी केंद्र में पहुंचा हाथी (ETV Bharat)


लोगों ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा

वन विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदने केंद्रों में हाथियों को रोकने प्रयास किए जा रहे हैं. हाथियों को खदेड़ने और लोगों को सूचित करने के लिए इंतजाम किए गए हैं. हाथी मित्र दल को भी सक्रिय किया जाता है. हाथियों की लोकेशन भी ग्रामीणों को शेयर की जाती है, लेकिन हाथी अलग-अलग दल में घूम रहे हैं. खास तौर पर दंतैल हाथी जब धान खरीदी केंद्र पहुंचता है. तब मुश्किल होती है, लोगों को सचेत रहने की अपील की गई है.

छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला हाथी प्रभावित जिले में आता है. बड़ी संख्या में यहां हाथियों की मौजूदगी रहती है. कोरबा के घने जंगल और हसदेव अरण्य इन हाथियों के लिए सुरक्षित पनाहगार हैं.

सीतानदी टाइगर रिजर्व कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण का प्रयास, 53 गिरफ्तार

लोनर हाथी ने कुचला, 24 घंटे के भीतर दो महिला की मौत

कोरबा में लोनर हाथी का उत्पात, 48 घंटे के भीतर तीसरे व्यक्ति को कुचला, वन विभाग ट्रेंकुलाइज करने पर कर रहा विचार

TAGGED:

KORBA
PURCHASE CENTER CHACHIA
PADDY PROCUREMENT CENTER KORBA
खरीदी केंद्र चचिया
ELEPHANT ENTERED PADDY CENTRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.