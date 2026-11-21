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गोरखपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से हाथी की मौत, महावत गंभीर

गोरखपुर: राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बेलीपार थाना क्षेत्र के हाटा स्थित ईंट-भट्ठे के सामने शनिवार सुबह करीब छह बजे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक हाथी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में हाथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महावत समेत दो युवक घायल हो गए. टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया. पुलिस वाहन की तलाश में जुट गई है.



जानकारी के मुताबिक, खजनी थाना क्षेत्र के छपिया निवासी हरीश सिंह का हाथी एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव लौट रहा था. इसी दौरान हाटा के पास अज्ञात वाहन ने हाथी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाथी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे में सेवई गांव निवासी महावत जाफर अंसारी (20) पुत्र राजू अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके साथ मौजूद फैयाज अंसारी (15) पुत्र जियाऊ अंसारी को हल्की चोटें आईं.



सूचना पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल महावत को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस फरार वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है.



एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया. वाहन की तलाश कर रही है जिससे हाथी की मौत हुई है. पुलिस मामले में गहराई से जांच कर रही है. जल्द ही वाहन को पकड़ लिया जाएगा.



