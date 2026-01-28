पश्चिमी सिंहभूम में दो हाथियों की आपसी भिड़ंत में एक की मौत, घटनास्थल से हाथी दांत गायब, जांच में जुटा वन विभाग
पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों की भिड़ंत में एक हाथी की मौत हो गई है. मृत हाथी का टूटा दांत गायब पाया गया है.
Published : January 28, 2026 at 2:29 PM IST
चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक हाथी की मौत हो गई है. वन विभाग के अनुसार सागरकाट्ठा और रोंमारा गांव के बीच आपसी संघर्ष में एक हाथी की मौत हो गई है. हालांकि, इस घटना ने तब पेचीदा मोड़ ले लिया जब मृत हाथी का टूटा हुआ दांत मौके से गायब पाया गया.
आपसी वर्चस्व बनी हाथी की मौत की वजह
वन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार झींकपानी थाना क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड पिछले कुछ दिनों से विचरण कर रहा था. मंगलवार की देर रात दो नर हाथियों के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई. इस लड़ाई में एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई. विभाग का कहना है कि भिड़ंत के दौरान हाथी का एक दांत टूट गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जांच टीम को वह दांत मौके पर नहीं मिला.
तस्करी या ग्रामीणों की संलिप्तता?
हाथी के दांत के गायब होने को वन विभाग ने बेहद गंभीरता से लिया है. चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO) आदित्य नारायण अपनी विशेष टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गहन जांच शुरू की है. घटनास्थल के आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल तस्करी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चोरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. विभाग को उम्मीद है कि स्थानीय इनपुट के आधार पर जल्द ही मृत हाथी का दांत बरामद कर लिया जाएगा.
रेलवे ट्रैक पर हाथियों का कब्जा
इधर, क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है. मंगलवार की रात ही चाईबासा–डंगवापोसी रेल मार्ग पर झींकपानी के पास हाथियों का एक झुंड पटरियों पर आ गया था. इस कारण एक घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा. हालांकि वन कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए हाथियों को ट्रैक से सुरक्षित खदेड़ा, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो सकी.
वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी
हाथी की मौत और दांत की चोरी के बाद पूरे चाईबासा वन प्रमंडल में अलर्ट जारी कर दिया गया है. वन कर्मियों की गश्ती बढ़ा दी गई है, ताकि हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर पल-पल की नजर रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना या अवैध शिकार की कोशिश को रोका जा सके.
