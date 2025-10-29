ETV Bharat / state

रायगढ़ में हाथी के शावक की मौत, तालाब में नहाते समय डूबा

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई.

Elephant dies in Raigarh
रायगढ़ में हाथी की मौत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 8:23 PM IST

रायगढ़: मंगलवार को रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में एक हाथी के शावक की मौत हो गई. यहां के तालाब में नहाते समय एक हाथी का शावक डूब गया. इस घटना में शावक की मौत हो गई. बुधवार को रायगढ़ वन विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है.

धरमजयगढ़ की घटना: यह घटना धरमजयगढ़ के छाल इलाके की है. धर्मजयगढ़ के वन प्रभागीय अधिकारी जितेंद्र उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि यह घटना मंगलवार को हुई, जब छाल वन क्षेत्र के अंतर्गत औरनारा गांव में 20-22 हाथियों का एक झुंड एक तालाब में घुस गया.

नहाते समय, लगभग एक साल की मादा हाथी का बच्चा गहरे पानी में फिसल गया और डूब गया। बाद में झुंड ने शव को पानी से बाहर निकाला. यह तालाब 10 से 12 फीट गहरा है- जितेंद्र उपाध्याय, वन प्रभागीय अधिकारी, धरमजयगढ़

हाथी के शावक का किया गया पोस्टमार्टम: धरमजयगढ़ के वन प्रभागीय अधिकारी जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वन विभाग को घटना की सूचना मिली. जिसके बाद वन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई. हमारी टीम और वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे. बुधवार की सुबह हाथी के शावक के शव को कब्जे में लिया गया. उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया.

जंगल में किया गया हाथी का अंतिम संस्कार: जितेंद्र उपाध्याय ने आगे बताया कि हमने पशु चिकित्सकों की टीम से हाथी की जांच कराई. पशु चिकित्सकों ने डूबने से मौत की पुष्टि की है. सारी जांच पड़ताल होने के बाद हाथी के बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

रायगढ़ के जंगलों में घूम रहा 50 हाथियों का दल: धरमजयगढ़ के वन प्रभागीय अधिकारी जितेंद्र उपाध्याय ने कहा कि रायगढ़ और धरमजयगढ़ में 50 हाथियों का एक दल घूम रहा है. हाथियों के विचरण को लेकर वन विभाग की टीम ने आस पास के गांवों में मुनादी कराई है. जंगल से सटे गांवों में अलर्ट कर दिया गया है.

