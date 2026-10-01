ETV Bharat / state

करंट की चपेट में आने से हाथी के बच्चे की मौत, सरगुजा संभाग के अंबिकापुर की घटना

करंट से हाथी के बच्चे की मौत ( ETV Bharat )

सरगुजा: अंबिकापुर जिले में एक खेत के चारों ओर लगी बैटरी से चलने वाली बिजली की बाड़ में फंसने से एक हाथी के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई. एक वन अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि उदयपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत अलकापुरी गांव के पास खेत में आज सुबह हाथी का बच्चा मृत पाया गया. अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए खेत के चारों ओर लगाए गए इलेक्ट्रिक जर्क बाड़ के संपर्क में आने से रात में हाथी के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. इस संबंध में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है."