करंट की चपेट में आने से हाथी के बच्चे की मौत, सरगुजा संभाग के अंबिकापुर की घटना
वन विभाग की टीम ने अबतक 2 लोगों को इस घटना के संबंध में गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 6:46 PM IST
सरगुजा: अंबिकापुर जिले में एक खेत के चारों ओर लगी बैटरी से चलने वाली बिजली की बाड़ में फंसने से एक हाथी के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई. एक वन अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि उदयपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत अलकापुरी गांव के पास खेत में आज सुबह हाथी का बच्चा मृत पाया गया. अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए खेत के चारों ओर लगाए गए इलेक्ट्रिक जर्क बाड़ के संपर्क में आने से रात में हाथी के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. इस संबंध में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है."
करंट से हाथी के बच्चे की मौत
अधिकारी ने कहा, उदयपुर वन रेंज में क्रमशः 27 और 12 हाथियों वाले दो झुंडों की आवाजाही देखी जा रही है. अधिकारी ने कहा, "ऐसा लगता है कि हाथी का बच्चा इन दो झुंडों में से एक का है. वन विभाग की टीमें इन झुंडों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं. ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है और जहां भी आवश्यक हो, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है."
बुधवार को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक तालाब में एक मादा हाथी का बच्चा मृत पाया गया था. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले 32 महीनों में पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न कारणों से 45 से अधिक हाथियों की मौत हो गई है.
छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत
- 12 मार्च 2026: रायगढ़ जिले में नदी में दो हाथी मृत पाए गए.
- 27 जनवरी 2026: रायगढ़ के जंगल में हाथी के बच्चे की मौत हुई. दो बड़ी चट्टानों के बीच फंसा मिला शव.
- 28 अक्टूबर 2025: रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में हाथी के शावक की मौत, तालाब में नहाते समय डूबा.
- 20 सितंबर 2025: कोरबा में हाथी के शावक की मौत, केंदई वन परिक्षेत्र की घटना.
- 6 सितंबर 2025: रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज अंतर्गत महावीरगंज गांव में हाथी की मौत.
- 1 अगस्त 2025: कोरबा वनमंडल के कुदमुरा रेंज अंतर्गत बैगामार के जंगल में एक वयस्क हाथी की मौत हुई है. हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया और प्रारंभिक जांच में हाथी की मौत का कारण करंट प्रवाहित अवैध तार को बताया गया है. ग्रामीणों ने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए बिजली का तार बिछाया था. जिसकी चपेट में एक हाथी आ गया.
- 21 जनवरी 2025: रायगढ़ के धरमजयगढ़ वन क्षेत्र में एक हाथी की मौत हो गई. हाथी की मौत खेत में लगाए गए करंट से हुई.
- 21 दिसंबर 2024: बलरामपुर जिले के रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के छतवा गांव के जंगल में जंगली हाथी का शव मिला. जांच में ये बात सामने आई गांव के कुछ ग्रामीणों ने जंगली सूअर को फंसाने के लिए करंट का जाल लगाया था जिसकी चपेट में हाथी आया.
- 19 दिसंबर 2024: रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के छतवा गांव में एक हाथी की मौत हो गई. हाथी झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ में पहुंचा था.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उठ चुका है हाथियों की मौत का मुद्दा, वन मंत्री ने सदन में दी जानकारी
- साल 2023 से अब तक दो साल के अंदर छत्तीसगढ़ में कुल 38 हाथियों की मौत दर्ज हुई है.
- साल 2024 में सबसे ज्यादा 18 हाथियों की मौत हुई है. जिसमें रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर, सूरजपुर, धमतरी, बिलासपुर और गरियाबंद जिला शामिल है.
- साल 2025 में छत्तीसगढ़ में 16 हाथियों की मौत हुई. साल 2026 में 10 मार्च तक 2 हाथियों की मौत हुई है.
हाथियों को लेकर वन विभाग की अपील
- अनावश्यक रूप से जंगल की ओर न जाएं
- जंगल के रास्तों का उपयोग करने से बचें
- मवेशियों को बिट कुदरा क्षेत्र में चराने न ले जाएं
- हाथी दिखने पर उसके करीब जाने का प्रयास न करें
- किसी भी जानकारी के लिए तत्काल वन विभाग को सूचित करें
जानिए किसे कहते हैं लोनर हाथी
- 'लोनर हाथी' का मतलब दल से अलग हुआ अकेला हाथी होता है.
- लोनर हाथी अक्सर झुंड से बिछड़कर हिंसक हो जाता है.
- गुस्से में लोनर हाथी इंसानी बस्तियों में घुसकर तबाही मचाता है.
- लोनर हाथी शब्द मुख्य रुप से एशियाई हाथियों (दंतैल) के लिए प्रयोग होता है.
- लोनर हाथी अक्सर अकेले ही रहता है और आक्रमक होता है.
(सोर्स पीटीआई)