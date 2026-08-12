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झारखंड में हाथियों की ब्रिगेड, रेस्क्यू में वन कर्मियों की करती है मदद, शामिल हैं चार सदस्य

पलामू टाइगर रिजर्व में हाथियों की एक ब्रिगेड तैनात है, जो घायल जंगली हाथियों के रेस्क्यू में मदद करती है. रिपोर्ट - नीरज कुमार

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 1:57 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में जब कोई जंगली हाथी जख्मी हो जाता है, तो उसकी मदद के लिए एक खास ब्रिगेड निकल पड़ती है. खास बात यह है कि ये ब्रिगेड हाथियों की ही है. जो जंगली हाथियों तक पहुंचते हैं और उनके इलाज में वन कर्मियों की मदद करती है.

पलामू टाइगर रिजर्व में हाथियों की इस टीम के पीछे एक अनोखी कहानी है. इन हाथियों का इस्तेमाल कभी इलाके में जंगल सफारी के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में हाथियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई. फिर इन्हीं सफारी वाले हाथियों से यह ब्रिगेड बनाई गई.

झारखंड में हाथियों की ब्रिगेड (Etv Bharat)

इस टीम में चार पालतू हाथी हैं: जूही सबसे बड़ी है, उसके बाद सीता और उसका बेटा मुर्गेश हैं, जबकि राखी सबसे छोटी है. हाल ही में इस ब्रिगेड ने जख्मी जंगली हाथी ‘भल्ला’ का सफल रेस्क्यू और इलाज किया.

Elephant brigade
हाथियों की ब्रिगेड (Etv Bharat)

ब्रिगेड में शामिल हाथी

जूही -1981 में बिहार के सीतामढ़ी से खरीदी गई और बेतला नेशनल पार्क लाई गई. तब वह करीब 25 वर्ष की थी. 2023 में झारखंड में आयोजित महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप की वह शुभंकर बनी थी. लालू प्रसाद यादव और ज्योति बसु समेत कई बड़ी हस्तियों ने कभी जूही पर सफारी की थी.

Elephant brigade
हाथियों की ब्रिगेड (Etv Bharat)

सीता और मुर्गेश - दोनों को 2016-17 में कर्नाटक के बांदीपुर से लाया गया था.

राखी - सबसे मार्मिक कहानी राखी की है. 2012-13 में रक्षाबंधन के आसपास बारेसाढ़ इलाके में वज्रपात से उसकी मां की मौत हो गई. मात्र छह महीने की उम्र में वन अधिकारियों ने उसे रेस्क्यू किया और बेतला लाए. शुरू में अन्य पालतू हाथी उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी मासूमियत और व्यवहार ने सबको जीत लिया. आज वह ब्रिगेड की महत्वपूर्ण सदस्य है.

"पलामू टाइगर रिजर्व में चार पालतू हाथियों की यह ब्रिगेड हाल में भल्ला के सफल रेस्क्यू में शामिल रहा. इनके लिए डाइट चार्ट और रूटिंग तैयार किया गया है. इन्हें जंगल की गतिविधियों में शामिल कर ट्रेनिंग दी जाती है. जल्द ही ह्यूमन-एलीफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर में इनका महत्वपूर्ण उपयोग होगा.” - प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

हाथियों की ब्रिगेड है महत्वपूर्ण?

झारखंड में हर साल मानव-हाथी संघर्ष में कई लोगों की जान जाती है. इसे देखते हुए बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में 20 एकड़ जमीन पर ह्यूमन-एलीफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है. सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (SACON) इसकी मदद करेगा. यहां 360 डिग्री अध्ययन होगा और हाथियों की इस ब्रिगेड को भी तैनात किया जाएगा. इसका लक्ष्य हाथियों के व्यवहार और शोध के जरिए इस संघर्ष को कम करना है. हाथियों की यह ब्रिगेड इसमें अहम भूमिका निभाएगा.

पीटीआर में मौजूद हैं 130 हाथी

झारखंड में हाथियों के 17 से ज्यादा कॉरिडोर हैं. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कुल 217 हाथी हैं, जिनमें से 130 पलामू टाइगर रिजर्व में रहते हैं. राज्य में 17 से अधिक हाथी कॉरिडोर भी मौजूद हैं2019 से 2024 के बीच 474 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2021 में सबसे अधिक 133 मौतें दर्ज हुईं.

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