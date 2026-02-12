ETV Bharat / state

हरिद्वार में खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर हाथी ने किया हमला, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

हरिद्वार: बीते दिन हरिद्वार में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना सामने आई. यहां वन विभाग की हरिद्वार रेंज स्थित बिशनपुर कुंडी गांव के पास एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ग्रामीण पर हाथी ने हमला कर दिया. ग्रामीण अपने खेत से लौट रहा था, उसी दौरान उसके सामने विशालकाय हाथी आ धमका और अचानक हाथी ने ग्रामीण को उठाकर पटक दिया. हादसे में बुजुर्ग के पैर की हड्डियां टूट गई. घटना की सूचना मिलते ही रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह, वनकर्मियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल बुजुर्ग को तत्काल रेस्क्यू कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए.

हरिद्वार के मिस्सरपुर, जगजीतपुर, जियापोता, जमालपुर समेत कई गांव है, जहां वर्षों से जंगली हाथियों की आवाजाही बनी हुई है. वर्षों से इस समस्या का निदान नहीं हो सका है. बीते दिन बिशनपुर कुंडी गांव के पास एक बुजुर्ग ग्रामीण धर्मपाल निवासी पुरानी कुंडी, अपने खेत में रखवाली के लिए गया था. वापस लौटते समय वहां जंगली हाथी वहां आ धमके, हाथियों को ग्रामीणों द्वारा खदेड़ा जा रहा था. इस दौरान खुद को बचाने के लिए बुजुर्ग ने अपनी चादर को हाथी की ओर फेंक दिया. बताया जा रहा है कि घबराहट में बुजुर्ग ग्रामीण खेत में गिर पड़ा और अचानक हाथी ने उसे उठाकर पटक दिया. हाथी के हमले में बुजुर्ग के दोनों पैरों की हड्डी टूट गई.

सूचना मिलते ही रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह तुरंग टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया. हरिद्वार वन विभाग की एसडीओ पूनम कैंथोला भी जिला अस्पताल पहुंची और घायल बुजुर्ग का हालचाल जाना. इलाज के दौरान परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल बुजुर्ग को कनखल के निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल वन विभाग की ओर से उसे आर्थिक मुआवजा दिया गया है. डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि ग्रामीण पर हाथी के हमले की सूचना मिलते ही वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और टीम द्वारा ही ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाया गया.