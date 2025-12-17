ETV Bharat / state

कोरबा में सो रहे दंपति पर लोनर हाथी ने किया हमला, महिला की मौत, पति ने छिपकर बचाई जान

चैतमा रेंज की ये घटना है. इससे पहले भी हाथी ने एक महिला पर हमला किया था जिसमें उसकी जान चली गई.

Elephant Attack
कोरबा में सो रहे दंपति पर लोनर हाथी ने किया हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: बिलासपुर वनमंडल के सीपत रेंज में एक सप्ताह तक विचरण करने के बाद लोनर हाथी पाली रेंज में पहुंच गया. खोंदरा के जंगल से होते हुए हाथी बाड़ी परिसर के ग्राम सोनाईपुर पहुंच गया था. इसी क्षेत्र में मकान के बाहर बरामदे में सो रहे दंपति पर हाथी ने हमला कर दिया. जिससे 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई है.

चैतमा रेंज में हुई घटना: चैतमा रेंज के ग्राम नीमपानी में 60 वर्षीय फूल सिंह मंझवार और उसका पति घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे. तड़के सुबह यह हादसा हुआ है. ये इलाका कटघोरा वन मंडल का बीहड़ वनांचल क्षेत्र है. जानकारी के अनुसार हाथी की चिंघाड़ सुनकर महिला और उसका पति जान बचाकर भागने लगे. इसी दौरान महिला को हाथी ने पटककर मौत के घाट उतार दिया. जबकि पति ने खाट के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई.

Elephant Attack
हाथी के हमले में महिला की मौत, पति ने छिपकर बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीपत रेंज से कटघोरा वन मंडल में दाखिल हुआ हाथी: इसी लोनर हाथी ने सीपत रेंज में भी एक महिला पर हमला कर दिया था. जिससे उसकी भी मौत हो गई थी. हाथी ने एक सप्ताह तक यहां के जंगल में डेरा डाले रखा था. मूवमेंट के बाद पाली रेंज के खोंदरा जंगल होते हुए पहले पोटापानी फिर बीती रात चैतमा रेंज तक पहुंचा है.

खेत-खलिहान को भी नुकसान: हाथी ने यहां पहुंचते ही तीन ग्रामीणों के खलिहान में रखे धान की खरही को भी नुकसान पहुंचाया है. पीड़ित ग्रामीणों की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और नुकसान का आंकलन किया गया. वहीं आसपास के ग्राम में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सचेत करने का काम भी शुरू कर दिया है.

Elephant Attack
वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों से कहा है कि वे रात में जंगल की ओर न जाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आक्रामक है लोनर हाथी: वन विभाग की ओर से मिले जानकारी के अनुसार इससे पहले दंतैल हाथी कोरबा जिले के कनकी क्षेत्र से छातापाठ जंगल पंतोरा पहुंचा था. वहां से होते हुए सीपत रेंज बिलासपुर पहुंच गया था. हाथी ने कटबितला गांव में भी एक ग्रामीण को घायल किया था. ये लोनर हाथी काफी आक्रामक है. विभाग इसे लेकर विशेष सावधानी बरत रहा है.

लोनर हाथी की निगरानी कर रहे हैं. चैतमा रेंज में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हुई है. मुआवजा प्रकरण तैयार कर लिया गया है. लोनर हाथी काफी आक्रामक है, लोगों से सचेत रहने की अपील की गई है.- कटघोरा वन मंडल के डीएफओ कुमार निशांत

हाथी के क्षेत्र में पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहा. वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों से कहा है कि वे रात में जंगल की ओर न जाएं, घर में ही रहें. बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने की भी अपील की गई है. क्षेत्र में मौजूद हाथी का वीडियो या सेल्फी लेने की कोशिश न करें. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है.

दल से बिछड़ा लोनर हाथी कोरबा शहर के करीब पहुंचा, कॉफी पॉइंट रोड को आम लोगों के लिए किया गया बंद
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हाथियों का उत्पात, अलर्ट पर वन विभाग
जनकपुर में गजराज का उत्पात, दहशत में ग्रामीण

TAGGED:

ELEPHANT ATTACK WOMAN DEATH
KORBA ELEPHANT
कोरबा में हाथी
हाथी का हमला
ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.