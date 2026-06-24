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कोरबा में हाथी का हमला, 70 साल की बुजुर्ग महिला को कुचला, सरगुजा से पतुरियाडांड पहुंचा है लोनर हाथी

कोरबा: लोनर हाथी के हमले में 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. घटना कटघोरा वन मंडल के केंदई वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरगुजा से लगे अंतिम छोर के गांव पतुरियाडांड की है. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है. वन विभाग ने लोगों से जंगल में जाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. वन विभाग ने बताया कि सामान्य तौर पर आदिवासी ग्रामीण वनोपज और अन्य सामानों के लिए जंगल की ओर जाते हैं. इसी दौरान अचानक किसी दंतैल हाथी से सामना हो जाने पर इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है.





लोनर हाथी के हमले में महिला की मौत

ग्रामीणों के मुताबिक पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पतुरियाडांड की रहने वाली सुखमत बाई, उम्र 70 साल, सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे जंगल में डोरी बिनने गई थी. इसी दौरान क्षेत्र में घूम कर रहे एक लोनर हाथी से अचानक उसका आमना सामना होगा, लोनर हाथी ने हमला कर वृद्धा को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वन विभाग के अनुसार लोनर हाथी ने 3 दिन पूर्व ही सरगुजा वनमंडल से कटघोरा वन मंडल के केंदई क्षेत्र में पहुंचा है.