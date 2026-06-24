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कोरबा में हाथी का हमला, 70 साल की बुजुर्ग महिला को कुचला, सरगुजा से पतुरियाडांड पहुंचा है लोनर हाथी

वन विभाग की टीम ने लोगों से अपील की है कि वो हाथी के पास न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें.

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हाथी के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 6:57 AM IST

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कोरबा: लोनर हाथी के हमले में 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. घटना कटघोरा वन मंडल के केंदई वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरगुजा से लगे अंतिम छोर के गांव पतुरियाडांड की है. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है. वन विभाग ने लोगों से जंगल में जाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. वन विभाग ने बताया कि सामान्य तौर पर आदिवासी ग्रामीण वनोपज और अन्य सामानों के लिए जंगल की ओर जाते हैं. इसी दौरान अचानक किसी दंतैल हाथी से सामना हो जाने पर इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है.



लोनर हाथी के हमले में महिला की मौत

ग्रामीणों के मुताबिक पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पतुरियाडांड की रहने वाली सुखमत बाई, उम्र 70 साल, सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे जंगल में डोरी बिनने गई थी. इसी दौरान क्षेत्र में घूम कर रहे एक लोनर हाथी से अचानक उसका आमना सामना होगा, लोनर हाथी ने हमला कर वृद्धा को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वन विभाग के अनुसार लोनर हाथी ने 3 दिन पूर्व ही सरगुजा वनमंडल से कटघोरा वन मंडल के केंदई क्षेत्र में पहुंचा है.

लोनर हाथी के हमले से एक वृद्ध महिला की मौत हुई है. केंद्रई रेंज में यह हादसा हुआ है, वन अमला तत्काल मौके पर पहुंचा और परिजनों को ₹25000 के तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई है. लोनर की ट्रैकिंग की जा रही है, लोगों को हाथी प्रभावित क्षेत्र वाले जंगल में नहीं जाने के हिदायत दीगई है. हाथी मित्र दल को भी इस क्षेत्र में सक्रिय किया गया है: कुमार निशांत, डीएफओ, कटघोरा वन मंडल

परिजनों को दिया गया मुआवजा

कटघोरा वन मंडल ने बताया कि हाथी अकेले विचरण कर रहा है और उसकी गतिविधियों पर विभाग की निगरानी बनी हुई है. महिला की मौत के बाद केंदई वन परिक्षेत्र का अमला मौके पर पहुंचा और मुआवजा सहित आगे की कार्रवाई की जा रही है.

किसे कहते हैं लोनर एलिफैंट

लोनर हाथी एलिफैंट उन हाथियों को कहा जाता है जो अपने झुंड से बिछड़कर या अलग होकर अकेले घूमते हैं. लोनर हाथी काफी आक्रामक होते हैं और इंसानों से सामना होने पर हमला करने से नहीं चूकते. लोनर हाथी झुंड में रहने वाले हाथियों से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं.

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